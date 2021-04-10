港聞

港聞二

兩周6人打疫苗後面癱 累計15宗

【明報專訊】過去兩周再錄得6宗接種新冠疫苗後疑患貝爾面癱的報告，當中5人打科興，累計15宗；至今錄得15宗接種後死亡個案均判斷為與疫苗沒有因果關係，或初步認為沒有直接關係。另外，前日有BioNTech（復必泰）接種者出現頸部腫脹及難以吞嚥送院。至於疫苗保障基金，食衛局長陳肇始昨表示目前未收到賠償申請。

5人打科興 1人打復必泰

昨日約1.4萬人打第一針新冠疫苗，累計逾54萬人已打第一針，約63%打科興，另累計有20萬人打了第二針。前日共10人從接種中心送院，8人打BioNTech，2人打科興，其中一名60歲男子打科興後暈眩及嘔吐，要留院觀察；另有BioNTech接種者分別有頸部腫脹及難以吞嚥、心電圖異常、雙臂出疹情况，治療後出院。

新冠疫苗計劃至4月4日共接種逾55萬劑，衛生署共接獲1357宗異常事件報告，564宗在過去兩周錄得，涉331宗住院個案，主要包括胸痛、麻痹、心悸、皮疹、呼吸急促等。同期錄得6宗接種新冠疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告，年齡介乎26至79歲，全為男性，5人打科興，1人打BioNTech，累計15宗。

15宗死亡 無一判斷與疫苗直接相關

過去兩周錄得6宗接種後死亡個案中，5人打科興、1人打BioNTech，初步解剖發現他們死亡原因均為心血管疾病；有3人是接種逾兩周後離世，初步解剖結果相信分別死於高血壓冠狀動脈病、急性心肌梗塞和主動脈夾層動脈瘤破裂。至今15宗死亡中，3宗判斷為與疫苗沒因果關係，12宗初步認為與疫苗沒直接關係。專家委員會審視上述異常事件後認為至今未發現不尋常現象。

（疫情第四波）

相關字詞﹕新冠疫苗

上 / 下一篇新聞

警查內會風波 郭榮鏗移民加國 加媒：與家人展新生活 擬取回公民身分
警查內會風波 郭榮鏗移民加國 加媒：與家人展新生活 擬取回公民身分
立會上一會期27議員被逐 5年26職員傷
立會上一會期27議員被逐 5年26職員傷
議員關注社團界別組成 曾國衞：考慮關聯性代表性等
議員關注社團界別組成 曾國衞：考慮關聯性代表性等
稱變相限制選擇 夏博義：審查候選人或違人權法
稱變相限制選擇 夏博義：審查候選人或違人權法
《鏗鏘集》內容未獲批 港台叫停公共事務組拍攝
《鏗鏘集》內容未獲批 港台叫停公共事務組拍攝
快必案司法管轄權爭議 裁區院有權審煽動罪 官：國安法凌駕本地法律
快必案司法管轄權爭議 裁區院有權審煽動罪 官：國安法凌駕本地法律
撤保判辭：張可森堅決推進「攬抄」
撤保判辭：張可森堅決推進「攬抄」
唐英傑案 拒大半份專家報告呈堂 官：不需史學家解法律
唐英傑案 拒大半份專家報告呈堂 官：不需史學家解法律
前民族陣綫成員認藏炸藥 控方引「葉繼歡囚18年」案例
前民族陣綫成員認藏炸藥 控方引「葉繼歡囚18年」案例
紅隧「和你塞」認罪 助理工程師拒社服令囚3周
紅隧「和你塞」認罪 助理工程師拒社服令囚3周
電單車疑突掉頭 累後車相撞16傷
電單車疑突掉頭 累後車相撞16傷
愛暉樓3層疑橫直播毒 揭兩初確 09室共用室內糞渠 全幢25戶須撤離
愛暉樓3層疑橫直播毒 揭兩初確 09室共用室內糞渠 全幢25戶須撤離
售貨員染疫 元朗萬寧12分店全關
售貨員染疫 元朗萬寧12分店全關
憂檢疫影響孩子開學 母女強檢陰性後拖篋離開
憂檢疫影響孩子開學 母女強檢陰性後拖篋離開
牛津針今年不引入 研購針對變種疫苗 袁國勇倡相同技術疫苗全部不買
牛津針今年不引入 研購針對變種疫苗 袁國勇倡相同技術疫苗全部不買
學者打復必泰後高燒 急症室等5句鐘
學者打復必泰後高燒 急症室等5句鐘
星港商旅遊氣泡 參加者擬須先打疫苗
星港商旅遊氣泡 參加者擬須先打疫苗
兒童醫院術後併發 嬰終身需起搏器 母疑醫生出錯欲尋第二意見 被倡赴大灣區
兒童醫院術後併發 嬰終身需起搏器 母疑醫生出錯欲尋第二意見 被倡赴大灣區
誘騙4少女性侵 舞台導演黃嘉威囚7年半
誘騙4少女性侵 舞台導演黃嘉威囚7年半
紫荊黨開網站發入黨表 稱爭下一個五十年不變
紫荊黨開網站發入黨表 稱爭下一個五十年不變
海關阿布泰貨倉檢貨 稱管有亦違法 稱包裝無標中英警告字句 拘一男董事
海關阿布泰貨倉檢貨 稱管有亦違法 稱包裝無標中英警告字句 拘一男董事
多間分店長現人龍 市民：做香港人應做的事
多間分店長現人龍 市民：做香港人應做的事
日本城價真棧標籤不足 海關：倘有違法會執法
日本城價真棧標籤不足 海關：倘有違法會執法
旅發局「賞你住」網站故障 市民斥「唔想我住」
旅發局「賞你住」網站故障 市民斥「唔想我住」
旅業調查：八成人盼郵輪遊 業界促交代復航要求
旅業調查：八成人盼郵輪遊 業界促交代復航要求
搗網戀投資集團拘9人 涉騙3500萬 洗黑錢9億
搗網戀投資集團拘9人 涉騙3500萬 洗黑錢9億
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民記開治政班 林鄭先教幾招
【Emily】民記開治政班 林鄭先教幾招
【Emily】想開鐵路署 要over Regina個dead body
【Emily】想開鐵路署 要over Regina個dead body
【Emily】旅遊專員調做海洋公園CEO
【Emily】旅遊專員調做海洋公園CEO
【Emily】港府向英國家檔案館購檔案
【Emily】港府向英國家檔案館購檔案