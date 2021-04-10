兩周6人打疫苗後面癱 累計15宗

5人打科興 1人打復必泰

昨日約1.4萬人打第一針新冠疫苗，累計逾54萬人已打第一針，約63%打科興，另累計有20萬人打了第二針。前日共10人從接種中心送院，8人打BioNTech，2人打科興，其中一名60歲男子打科興後暈眩及嘔吐，要留院觀察；另有BioNTech接種者分別有頸部腫脹及難以吞嚥、心電圖異常、雙臂出疹情况，治療後出院。

新冠疫苗計劃至4月4日共接種逾55萬劑，衛生署共接獲1357宗異常事件報告，564宗在過去兩周錄得，涉331宗住院個案，主要包括胸痛、麻痹、心悸、皮疹、呼吸急促等。同期錄得6宗接種新冠疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告，年齡介乎26至79歲，全為男性，5人打科興，1人打BioNTech，累計15宗。

15宗死亡 無一判斷與疫苗直接相關

過去兩周錄得6宗接種後死亡個案中，5人打科興、1人打BioNTech，初步解剖發現他們死亡原因均為心血管疾病；有3人是接種逾兩周後離世，初步解剖結果相信分別死於高血壓冠狀動脈病、急性心肌梗塞和主動脈夾層動脈瘤破裂。至今15宗死亡中，3宗判斷為與疫苗沒因果關係，12宗初步認為與疫苗沒直接關係。專家委員會審視上述異常事件後認為至今未發現不尋常現象。

（疫情第四波）