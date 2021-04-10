牛津針今年不引入 研購針對變種疫苗 袁國勇倡相同技術疫苗全部不買

陳肇始：今年疫苗充足 免浪費

陳肇始昨在立法會衛生事務委員會上表示，政府採購共1500萬劑BioNTech和科興疫苗，夠全港市民接種，本港目前疫苗供應充足，協議預先採購的阿斯利康沒需要在今年內供港，以免造成疫苗浪費。她說因應出現變異病毒株，會與各個疫苗供應商包括阿斯利康，探討能否為香港下一段時間提供針對變異病毒株及保護力更強的新一代疫苗，配合下一輪接種計劃。

實政圓桌立法會議員田北辰關注與阿斯利康能否取消購買協議和所涉公帑。陳肇始回應稱，因涉保密協議，不能提供更多資料，會繼續商討，阿斯利康亦未在港申請緊急使用。

劉宇隆：再討論引入第三款 大眾或分心損接種率

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆認為，清晰表達本港不使用目前的阿斯利康疫苗，可發放令人安心的信息，但若再討論是否引入第三款疫苗，會令大眾分心，進一步延後接種而影響接種率，大眾要先決定是否接種目前兩款疫苗。

袁：注射大量腺病毒蛋白 免疫系統「刺激得犀利」

袁國勇指出，阿斯利康疫苗有特殊血栓問題，不應買任何腺病毒載體疫苗，因這類疫苗需注射大量腺病毒蛋白，免疫系統會不必要地被腺病毒蛋白「刺激得犀利」，應購買其他平台且能應付變異病毒株的疫苗。

至於阿斯利康應否就可能出現的血栓副作用調整疫苗，港大微生物學系臨牀助理教授薛達稱，接種後現血栓情况非常罕見，且實際關係未明，有關藥廠目前可做的不多，但相信製新一代疫苗針對變異株不難。

醫院藥劑師學會會長崔俊明亦建議港府延後購買計劃至阿斯利康推出第二代疫苗，若對南非變異株有效率超50%值得買。他認為不應僅因罕有血栓事件而拒買阿斯利康，稱很多藥物都有罕有不良事件。他提醒市民現在不應不斷期待新一代疫苗而拒絕打針，否則等待期間都無保護。

港大公共衛生學院教授高本恩稱，一般第二代疫苗會當加強劑使用，但目前未有資料顯示哪款新冠疫苗最適合做加強劑，若日後發現阿斯利康很適合做加強劑就應購買，否則可購買其他更好的加強劑。

750萬劑原料最快第二季分批供港

港府去年12月公布已與阿斯利康達成協議採購其750萬劑新冠疫苗，預計最快今年第二季尾分批來港。該疫苗被指對新近出現的部分變異株有效率有限，本港衛生防護中心轄下兩個科學委員會上月表示，阿斯利康疫苗雖對英國和巴西的變異株有效，但對南非變異株基本上無效。其潛在的罕見血栓副作用亦惹關注，世衛前日發聲明稱，阿斯利康疫苗與低血小板血栓的因果關係可能存在，但未證實，仍待研究。

明報記者

（疫情第四波）