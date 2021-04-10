憂檢疫影響孩子開學 母女強檢陰性後拖篋離開

愛暉樓居民司徒女士說，住所接近09室，對大廈多確診感擔心，回家會「由頭洗到落腳」，「無辦法，唔通唔住？」。她對撤離感到「擔心都擔心唔嚟」，但強調大廈衛生良好。陳女士與女兒在愛暉樓親戚住所暫住一個月，因女兒即將開學，獲悉強檢結果為陰性後，傍晚拖篋離開。她說親戚住所不近09室，但擔心留在大廈要撤離及強制檢疫，將影響女兒開學。

不敢入愛定商場 街坊繞路赴檢測站

愛定商場因有多名愛暉樓確診者到訪被納入強制檢測，安定友愛社區中心臨時檢測站昨早10時開放，人龍一度逾百人。居於愛暉樓附近的蔣女士，昨早偕同子女在檢測站外輪候近一小時，稱「驚㗎，隔得咁近都幾擔心」，愛定商場是買菜或乘車必經之路，但得悉患者曾到該處，不敢經過商場前往檢測站，寧願繞大圈，暫會避免入商場。她續說，樓下公園有不少長者除罩流連，正值學校假期亦不會帶子女外出遊玩。至於友愛邨居民68歲吳先生說，就算邨內有人確診，亦不會打疫苗，因他年紀大、血壓高及有長期病患，怕疫苗副作用令他「半生不死」，連累家人要長期照顧他。

愛定商場及位於商場地下的友愛街市，昨早人流稀少。菜檔職員阿涵說人流只剩四分之一，「好慘呀」。確診者曾到訪「經典廚房」，其職員說平日中午坐無虛席，現只坐滿三分之一。

現場附近的藥行「大新參茸行」職員蔡先生說，出現確診後人流減半以上，但買消毒用品的人數則上升一倍，亦多了人買藥材煲潤肺湯水。

（疫情第四波）