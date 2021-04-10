售貨員染疫 元朗萬寧12分店全關

患者頭暈三度求醫 張竹君：非典型病徵

昨日唯一一名源頭不明患者是居於元朗上白泥村石屋的42歲女子（第11556宗），她3月26日頭痛，3月31日向西醫鄧兆棠求醫，當時感到頭暈；4月2日向西醫王錦麟求醫，至4月7日仍頭暈再向鄧兆棠求診，醫生建議她入院檢查，在浸會醫院入院篩查時驗出陽性，至昨日、即發病後兩周才確診。

患者在元朗泰衡街大興大廈地下萬寧做售貨員，她發病後繼續上班，最後上班日期為4月7日，其間沒到其他分店工作，約19名同事要檢疫。此外，患者於4月4日曾與15名親友到白泥村拜山及吃飯，親友須檢疫。

張竹君表示，患者曾數次求醫，但因為頭暈並非感染新型冠狀病毒的典型病徵，故兩名醫生都沒建議她檢測，而由於患者發病後拖了一段時間才確診，有可能造成傳播。張竹君前晚向私家醫生發信，稱社區仍有源頭不明個案，加上近日放寬了社交距離措施以及有復活節假期，疫情或會反彈，而感染新型冠狀病毒的病徵可以很闊，建議私家醫生如果發現病人有急性病徵，不論病人旅遊史和嚴重程度，都要為病人安排檢測。

醫生：倘非典型病徵持續 應及早檢測

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，頭暈有很多原因，現時未能確定該患者頭暈是因染疫還是其他疾病。他說，雖然新型冠狀病毒會影響神經系統，例如部分患者會失去味覺、嗅覺，病毒也可能擴散到神經系統其他部分引致頭暈，但多數會同時出現發燒等病徵，只出現頭暈的可能較低。他說，很難要求病人出現任何病徵都驗病毒，否則會有大量樣本要化驗，但若病徵持續，或有高危因素、所在的社區疫情擴散等，則即使病徵並非典型，都應及早驗病毒。

萬寧表示，前晚已立即關閉確診者工作的分店，元朗全線12間分店亦會暫停服務，直至區內所有員工完成檢測。發言人稱，部分員工或會到其他分店取貨，故為安全起見自願關閉分店，至員工有檢測結果才重開。

此外，昨再多兩名確診者離世，包括一名69歲男病人（第9612宗），以及一名83歲女病人（第9953宗），至昨日有207名確診者離世。

（疫情第四波）