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愛暉樓3層疑橫直播毒 揭兩初確 09室共用室內糞渠 全幢25戶須撤離

【明報專訊】本港昨日新增14宗新型冠狀病毒確診，包括12宗輸入個案，2宗本地個案。至於早前有兩人染疫的屯門友愛邨愛暉樓第3座，經強制檢測再揭兩人初步確診，且懷疑同時出現垂直及橫向傳播，當中3人分別住在21至23樓09室，3個單位共用同一室內糞渠，其中兩單位曾切割喉管，2109室居民聞到臭味；2209室廚房設兩抽氣扇，廚廁間有洞口，關上廚廁門同開兩抽氣扇會形成很強負壓，可抽出廁所渠管病毒。港大微生物學系講座教授袁國勇昨到場調查後表示，懷疑09室喉管垂直向下播毒，全幢25層09室住戶要撤離。

70歲居民料最先發病 曾到愛定商場理髮

屯門友愛邨愛暉樓第3座日前已有兩宗確診，包括一名住在2309室的70歲女子（第11547宗），昨日多兩宗初步確診，分別住在2209和2109室。最先確診的2309室70歲女子無病徵，袁國勇說，她的病毒數值（CT value）為23，是3個09室染疫者中最高，或顯示其病發時間最長，估計她最先發病。患者視力不好，平時多數留在家，每周有親友探訪，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，患者一名親戚於3月27日曾帶患者到愛定商場理髮，並一同到新墟明藝街妙法齋用膳。

2209室廚房兩抽氣扇 全開或抽出渠中病毒

樓下2209室有一名66歲男子初步確診，他4月1日輕微流鼻水，4月8日強制檢測驗出陽性，病毒數值為22，他平時會到屯門公園散步，4月4日曾與5、6名親戚到鑽石山墳場掃墓，當時有戴口罩。袁國勇表示，2209室廁所通氣喉曾被切割，廚廁之間牆身有洞，而廚房有兩把抽氣扇，當廚房和廁所都關門、且廚房兩把抽氣扇全開時，廁所出現很強負壓，廁所渠管若有細小的縫隙，病毒會從縫隙被抽出來。

2109室廁所通氣喉曾被切割 修復後仍泄臭味

再下一層的2109室也有一名6歲男童初步確診，他4月2日流鼻水，同樣在強制檢測呈陽性，病毒數值為18，他幾乎每日都會在兆安苑定基閣補習，補習教師及一同補習的學生要檢疫。袁國勇說，2109室廁所通氣喉亦曾被切割，最近已修復更換，形容該單位喉管「新淨」，但戶主表示仍聞到臭味，懷疑因此播毒。

袁國勇表示，綜合病毒數值、確診和病發時間等，09室較大可能是由上向下傳播，但不能排除是向上傳播，故較穩妥的做法是全幢樓的09室居民都撤離。衛生防護中心首席醫生歐家榮表示，會在浴室、廚房、抽氣扇等位置取環境樣本化驗。

22樓兩戶確診 袁國勇料共用設施感染

同時，22樓或現橫向傳播，居於2231室的71歲退休主婦4月3日發病，4月7日確診（第11535宗），袁國勇表示，2231和09室之間的天井位很闊，不認為會經天井傳播病毒，相信是共用垃圾房、升降機、大堂大門等設施而交叉感染。

昨晚約10時，有身穿全套保護衣的醫療輔助隊職員開始上樓通知居民，居民陸續下樓登上小巴撤離，至深夜11時半，約20多名居民撤離，部分居民拿着行李箱或手推車。其中1名男子登上救護車離開。

區議員促房署再檢查傳臭味喉管

據房署資料，友愛邨1980年入伙，樓齡約40年，其中愛暉樓屬3座相連工字型結構。當區區議員林健翔說，09與10室共用喉管，房署曾於2月為愛暉樓及同邨其他大廈檢查及更換喉管，但不時有居民投訴傳出臭味。房署前日回覆稱，早前已檢查及維修，喉管應該妥當。林促請房署檢視大廈喉管設計是否有問題，亦要設立機制，為單位喉管有臭味的居民再次檢查喉管。

居於高層與09單位共用喉管的居民說，愛暉樓今年2月有確診個案時，房署職員曾上門檢查，事後更換其住所的坐廁及水箱，但3日前仍聞到臭味，已通知區議員要求房署跟進。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕橫向傳播 垂直傳播 袁國勇 愛暉樓 友愛邨 疫情第四波 新型冠狀病毒

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