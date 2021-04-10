前民族陣綫成員認藏炸藥 控方引「葉繼歡囚18年」案例

散庭前，現年29歲的被告盧溢燊向旁聽席揮手示意。他承認前年7月19日在荃灣德士古道隆盛工廠大廈一單位非法及惡意管有或控制爆炸品TATP，意圖藉以危害生命或對財產造成嚴重損害。

辯方指兩案難類比 倡量刑起點12年

控方代表、律政司高級檢控官張卓勤在庭上播放警方引爆涉案TATP片段，畫面顯示一聲巨響後大量碎片散落一地。控方亦呈上相片，顯示涉案單位的汽油彈、雙氧水和擴音器等。法官陳慶偉一度追問擴音器是否炸藥引爆裝置，控方稱只是一般擴音器。

被告前年7月被捕，至今還押逾1年8個月。本案前年10月提堂時，控方發現控罪未獲律政司的同意檢控書，故撤回舊控罪再提控。控方昨表明，被告因舊有案件還押的3個月原則上毋須計入本案刑期。辯方大律師馬維騉反對，稱法庭量刑時可考慮扣減3個月，而假設被告在囚表現良好，法庭應扣減4個半月刑期。陳官聽畢表示：「我無法假設任何事。」

控方稱涉案炸藥更危險 官索專家報告

辯方求情稱，TATP爆炸力無疑巨大，但相關原材料易獲得，製作難度不算高，建議採用12年監禁為量刑起點。對於控方以葉繼歡管有兩公斤TNT炸藥為案例，辯方呈上學術期刊Shock Waves的文章稱TATP威力僅TNT七成，加上葉繼歡所持炸藥數量為本案兩倍，他又是轟動一時的大賊，兩案無法類比。控方稱專家認為TATP易引爆且非常敏感，比TNT危險。陳官稱此議題值得探討，要求控方準備專家報告，押後判刑。

案情稱，被告2019年初向友人表示香港民族陣綫貨倉遭爆竊，及後透過友人租用涉案工廈單位存放物資。同年7月，警方根據線報拘捕被告，於身上搜出單位鎖匙和多份文件，文件與被捕者到台灣尋求庇護有關。警方在涉案單位搜出10支汽油彈、含TATP的粉末、可製作TATP的雙氧水和丙酮等，並發現彈弓彈珠、頭盔、呼吸器、港英旗、反修例單張，以及寫有「香港獨立」和「捍衛香港自由，打倒港版紅衛兵」的發泡膠板等。警方另於被告寓所搜到《香港獨立論》和《反恐逃生密技100招》等書籍，又在被告手機發現製造爆炸品的指引。

【案件編號：HCCC318/20】

（反修例風暴）