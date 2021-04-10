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撤保判辭：張可森堅決推進「攬抄」

【明報專訊】47名民主派因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，律政司早前就11名獲保釋被告提出覆核，其中郭家麒和張可森的保釋被撤回，何啟明、彭卓棋和柯耀林則獲准保釋。法官杜麗冰昨頒下判辭，形容張堅決推進「攬炒」，沒充足理由相信他不會繼續干犯危害國安行為。

彭卓棋言辭硬 行為非抗內地准保

就彭卓棋的保釋覆核，律政司一方指出，彭曾簽署「墨落無悔，堅定抗爭」網上聲明，他參加初選論壇時亦稱當選後繼續對抗政府及「支援街頭抗爭」，選舉小冊子更表明提倡「攬炒」，認為上述行為反映其決心。彭卓棋一方回應，言辭純為「選舉所用的浮誇之詞」，他落選後沒再出席記者會或其他活動，任職區議員時亦與政府合作。相比對抗內地，彭曾成立「青年創業聯盟」推介大灣區機遇，認為年輕人應在大灣區尋求未來。杜官認為，彭言辭雖強硬，但觀乎過去行為認為他非「對抗內地」，遂批准保釋。

至於何啟明，律政司一方指出，何曾提交初選提名表格和參加選舉論壇，他其後勝出初選及遞交立法會選舉提名表格，認為何保釋後將運用其影響力推進非法目的和政治議程。何啟明一方反駁，何未曾主張「攬炒」，亦沒提倡或呼籲制裁。杜官認為何不會繼續干犯危害國安行為，批准保釋。

而被拒保釋的張可森，律政司一方指出，張不止參加初選更擔任重要角色，有份草擬「墨落無悔，堅定抗爭」的聲明書，並曾呼籲其他參選人簽署聲明及批評拒簽聲明的街工；又曾在facebook發表煽動字句，以及在選舉論壇提及「攬炒」概念，認為他不止態度堅決，更屬敢言的人。杜官稱，張堅決推進「攬炒」，屬重要資料，沒充足理由相信張不會繼續干犯危害國安行為，故撤銷其保釋。

郭家麒邀外國干政 難信不續危國安

至於郭家麒，律政司一方指出，郭曾向美國國會發聯署信呼籲通過《香港人權與民主法案》，甚至要求美國制裁涉「警暴」的香港官員，認為郭邀請外國政府干預香港事務，又形容郭有強烈政治聯繫及長期活躍社運的歷史，認為他態度堅定，比隨波逐流者更易干犯非法行為。杜官表示，雖接受郭對社會的付出，但沒充足理由相信郭不會繼續干犯危害國安行為，亦撤銷其保釋。

【案件編號：HCCP111-112、116、118-119/21】

（港區國安法）

相關字詞﹕法官杜麗冰 柯耀林 彭卓棋 何啟明 張可森 郭家麒 保釋覆核 35+大搜捕 港區國安法

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