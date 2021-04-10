快必案司法管轄權爭議 裁區院有權審煽動罪 官：國安法凌駕本地法律

明報記者

被告譚得志（48歲）被控14項控罪，定於5月10日開審，辯方早前就其中7項發表煽動文字罪及一項串謀發表煽動文字罪申請終止聆訊。辯方昨在裁決後稱需時考慮申請司法覆核，陳官遂押後是次案件至本月19日再訊，屆時辯方要告知法庭下一步行動。

指爭議影響深遠 控辯均低估

陳官稱，是次司法管轄權爭議會對裁判官條例有深遠影響，控辯雙方都低估其重要。他強調，國安法釋法權在人大常委會，屬全國性法律，地位高於本地法律，他沒能力對條文作權威解釋。他認為，國安法並非一部與所有本地法律都互相兼容的法律，國安法第62條指明，國安法對本地法律有凌駕性（overriding legal effect），若兩者出現不一致，應以國安法為先，保釋門檻要求就是其中一例。

稱無能力解釋條文 若相左跟國安法

就辯方指根據裁判官條例第88條及附表2，可公訴的煽動罪不可轉介至區院，陳官拒絕接納此說法，並批評辯方立場有內在矛盾，一方面稱本案不可轉介區院，一方面又要求區院處理管轄權事宜。他認為，若辯方認為轉介無效，應在裁判官簽署轉介文件時提出質疑，但辯方現時才質疑，意味辯方認同區院法官有權審理此案。

不過陳官同意，煽動罪屬於可公訴罪行，因國安法第41條列明，所有涉危害國家安全罪行應循可公訴程序進行。但國安法第45條亦訂明，所有本地法院均可處理國安罪行，鑑於相關條例與國安法整體原則有所衝突，為「滿足」國安法的要求，條例的轉介限制因此變得無效。

張達明：屬技術問題 無實質影響

香港大學法律學院首席講師張達明認為，國安法條文寫明會凌駕本地法律，况且終院早前於黎智英保釋一案中，已裁定香港法院無權裁定國安法違憲，故是次裁決僅處理技術問題，不會帶來什麼實質影響。

【案件編號：DCCC927、928、930/20】

（港區國安法）