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《鏗鏘集》內容未獲批 港台叫停公共事務組拍攝

【明報專訊】港台《鏗鏘集》近期屢有調動，據悉港台管理層指「公共事務組」員工原本負責製作的《鏗鏘集》節目內容未獲批准，故下令暫停拍攝工作，現時有關環保、「三無大廈」等題目亦被叫停，而原有員工現只做資料蒐集工作。港台回應稱，有關港台的節目內容、人手及播放安排，屬港台內部編輯事宜。

叫停內容涉環保及三無大廈等

消息人士表示，港台管理層指原本負責《鏗鏘集》的「公共事務組」員工，其節目內容被指未獲批准，管理層要求暫停所有拍攝工作，包括有關環保、「三無大廈」等題目，有關員工現階段只可做資料蒐集。至於原定本周一（5日）播放但被「抽起」、有關傳媒空間的一集《鏗鏘集》，管理層仍未交代可否播放。

再抽起一集 涉市民疫苗接種掙扎

改文教康體組處理 製作外判

據了解，港台管理層周三（7日）決定「抽起」原定下周一（12日）播放有關市民對接種疫苗掙扎的一集《鏗鏘集》，並改叫「文教及康體組」處理，惟「文教及康體組」疑因人手不足，需聘外判人員製作。

被問及廣播處長李百全自3月上任後屢次「抽起」節目及禁止員工參賽，究竟是改善編輯管理還是整治港台，商務及經濟發展局長邱騰華昨出席一項活動後表示，廣播處長與港台管理層在過去個多月以來，按照檢討報告所提出的意見，以及作為廣播處長、港台總編輯的身分開展工作，當中一些工作並不容易。

邱騰華又說，不同的節目若遇到困難，按照《港台製作人員守則》，有些需要上報，尋求管理層意見，有些可能是管理層或處長作為總編輯，在工作崗位上要恰如其分承擔責任，這些工作已交給廣播處長和管理人員處理，他會繼續支持他們的工作。

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