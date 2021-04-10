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議員關注社團界別組成 曾國衞：考慮關聯性代表性等

【明報專訊】港府為修改選舉制度展開本地立法，選委會將新增逾百個社團席位。多名議員昨日在立法會的相關會議上關注該界別的組成。民建聯陳克勤表示，社團的組成複雜，自己有份參與福建社團聯會，該會屬下有245個分會、71名副主席，「每一個同鄉會都有這些例子，包括潮州、廣東都有好多人，如何選出、界定（團體選民）？」政制及內地事務局長曾國衞稱會考慮關聯性、代表性等，會小心處理。

選委會新增基層、同鄉社團界別，各有60席，由團體投票選出。立法會昨召開有關選舉制度的小組委員會會議，民建聯柯創盛關注兩個社團界別的組成。曾國衞回應稱，當局已進入最後定稿階段，決定時會考慮多個因素，「包括（社團）與界別的關聯性、代表性，以及能否體現愛國者治港的原則」。

法律界9選委須中國法學會提名

謝偉俊質疑乏代表性 鄧忍光：必夠

法律界其中9名選委須由中國法學會香港理事提名。建制派謝偉俊質疑，理事與香港無實質關連，缺乏代表性，憂慮修訂屬「矯枉過正」。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光回應稱，中國法學會是知名團體，理事必然有足夠代表性。下次會議將於下周六（17日）舉行，屆時小組委員會將轉為法案委員會，並進入逐項條文審議工作。

特首林鄭月娥前日表示，政府擬於下周三（14日）將《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》遞交立法會首讀。小組委員會副主席張國鈞昨在港台《千禧年代》表示，絕大部分議員目標於5月通過條例草案，他估計草案首讀後，法案委員會至少需數十小時審議，預計最需花時間處理選民資格等問題，認為須清楚釐定標準，以免日後爭議。

相關字詞﹕同鄉社團 立法會 選舉制度

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