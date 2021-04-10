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立會上一會期27議員被逐 5年26職員傷

【明報專訊】立法會秘書長陳維安回應特別財委會書面提問表示，2020/21年度會期截至2月底，有一名議員在立法會被主席點名裁定為行為不檢點及被命令退席；而上一個會期則共有27名議員被命令退席。此外，在過去5個財政年度，共有26名立法會秘書處職員在議會內外執行維持秩序職務期間受傷。

陳維安回覆稱，過去3個會期，每名相關議員因在立法會或委員會會議上行為不檢點而被逐的次數由1次至16次不等。有關的不檢點行為主要涉及屢次高聲叫囂，展示對其他議員造成阻礙的物件或標語牌，拒絕返回座位，衝向立法會主席台或委員會主席台，使用具冒犯性、侮辱性或不適宜在議會使用的言詞，投擲不明物體／液體等；有些情况下，保安人員將有關議員驅離會議室時，曾發生肢體衝突。

6保安遭起底 秘書處提供支援

經民聯梁美芬提問時稱，近年有多名秘書處職員因履行職務而遭「起底」，秘書處有否為受影響的職員提供支援，例如心理輔導、資助更換車牌、協助子女或家人轉校等。陳維安稱，秘書處去年5月接獲6名保安人員報告因履行職務，他們和家人遭「起底」，已就個案分別向警方及個人資料私隱專員公署報案及投訴；秘書處透過僱員支援計劃，就職員及其家屬遇到的問題提供心理輔導及支援。

立法會保安顧問就加強立法會大樓外圍及建築物內部保安提出的建議，例如安裝圍欄及入閘機等，行管會於本年度就此預留1940萬元。

相關字詞﹕立法會秘書長 立法會秘書處 立法會保安事務委員會 行為不檢 立法會

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