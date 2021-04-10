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警查內會風波 郭榮鏗移民加國 加媒：與家人展新生活 擬取回公民身分

【明報專訊】加拿大傳媒The Globe and Mail報道，因去年人大《決定》而被褫奪立法會議員資格的郭榮鏗（圖），與家人已移民到其出生地加拿大展開新生活，他正計劃重新取得加拿大公民身分。據了解，本港警方正就2019年立法會內會選主席風波調查郭榮鏗，有建制派議員近日獲邀錄口供，方向包括公職人員行為失當等，而警方將諮詢律政司後，再決定以哪條罪名跟進。

警循公職人員行為失當調查

另外，因民主派初選案而被控違反《港區國安法》的民主黨尹兆堅和黃碧雲，昨因去年立法會委員會選主席事件，被警方以特權法中的「藐視罪」起訴，下周二（13日）到東區裁判法院應訊。

郭榮鏗2019年10月起主持內會主席選舉，逾半年未選出主席，港澳辦、中聯辦曾指他涉公職人員行為失當。郭榮鏗於2012年參選立法會時已放棄加拿大護照。The Globe and Mail的報道引述郭去年底離港回加拿大，他稱加拿大是其出生地，並是一個珍視人權、民主、法治的國家，但無透露於加拿大的居住地。郭昨日未有回覆本報查詢。

根據立法會秘書長陳維安回覆議員書面提問，內會為選舉2019/20年度會期正副主席舉行19次會議，歷時29小時44分鐘，涉及開支估計為859萬元；而立法會曾就內會選主席延誤事件外聘法律意見，相關開支涉約88萬元。

政府昨發聲明稱，反對任何國家、地區、組織或個人以任何方式包庇罪犯，並表示強烈不滿；強調任何法治社會都應無法接受有人可凌駕法律，或有特權可以犯法而不用面對法律後果。

委會選舉風波 尹兆堅黃碧雲控藐視

另外，因初選案正還押的尹兆堅昨被警方控以一項「藐視罪」；而同案獲准保釋的黃碧雲昨晚到警署報到，被警方以兩項「藐視罪」起訴。據了解，有關起訴是與去年10月立法會環境事務委員會主席選舉期間，尹兆堅在投票箱投入兩張選票一事有關。黃碧雲昨在報到前接受本報查詢，批評「警方成日用特權法搞議員」。

翻查報道，環境事務委員會選舉時有40名委員，但收回41張票，要再次投票。主持選舉的建制派何君堯之後報警，稱多出的選票是黃碧雲在房屋事務委員會取走，尹兆堅在環境事務委員會中用作投票。而去年10月發展事務委員會選舉時，許智峯與黃碧雲於投票其間衝出主席台抗議，許在投票時搶走3張選票，秘書處其後報警。

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相關字詞﹕港澳辦 中聯辦 內會拉布 立法會(權力及特權)條例 加拿大 尹兆堅 郭榮鏗

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