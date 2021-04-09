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2021年4月9日星期五
港聞二
唐英傑案控方引古例 遭質疑無助解法律條文 專家「光時報告」述分裂國家史 官拒納
唐覆核「不設陪審團」 指律政司剝權利
涉藏械理大生加控煽動分裂
「私了」清路障女子 認暴動少年判入教導所
採訪佔旺遭警毆索償 now工程人員：需定期精神科覆診
黑漢載兩歲女逃捕飈車 警槍擊擒人 車牌識別揭行車證過期 車上檢爆竊工具
新車牌識別系統屢破毒案
稱標籤不足 海關百人搜阿布泰檢值百萬貨
虐殺女童案 官提陪審團勿陷入情緒
六旬漢被踢出馬路捱撞 警拘踢人男
癌漢掟磚認暴動囚3年 官：身體欠佳非減刑因素
涉校內狎7女生偷拍私處 小學文書助理囚3年4月
直選席減 林鄭：可經同鄉會聽民意 稱政改定海神針 羅健熙指繞過區會加劇不信任
不點名批劉慧卿「屈辱論」 林鄭：不理解選舉民主精神
培訓愛國者管治 年底建臨時公務員學院
3選舉料花逾22億 立會換屆預算增1.5倍
一半學位社工起薪低薪酬表 社署續容許
殯葬城被批違灣區規劃 林鄭稱影響大拒絕煞停
首期工程申款去年遇反對撤回 墳場平整後恐閒置
細過芝麻醫療機械人 探微細管道助斷症
付房租學費可變「碌卡」 初企平台助紓現金壓力
英4.6億支援移民港人 遏仇恨罪行 學校教港英歷史關聯
12港人案 李子賢鄭子豪完成檢疫出庭 保釋金充公
唐狗母女遭淋滾水背潰爛 主人報警
售貨員偷舖頭貓罰2000
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【Emily】特首答問大會分心 陳帆肉緊首爾選市長
【Emily】明報JUMP周六招聘日 200職位空缺
【Emily】試足10年 盈盈樂樂再接再厲造B
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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