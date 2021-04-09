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英4.6億支援移民港人 遏仇恨罪行 學校教港英歷史關聯

【明報專訊】英國推出港人「5+1方案」的英國國民（海外）護照（BNO）移民計劃，英國政府昨宣布撥款約4300萬鎊（約4.6億港元），成立BNO社區融入計劃，協助移英港人住屋、入學、就業、營商等，並會發展一套針對香港的教育資源，供學校教年輕學生有關香港與英國的歷史關聯等，以及撥款推行防止仇恨罪行的工作。

助學英語住屋扶貧 設虛擬迎新中心

支援移英港人的計劃由英國政府房屋社區及地方政府部（MHCLG）主導，協調不同政府部門統籌入學、營商和就業的工作，並設新的跨部門小組，聯繫地方政府及民間社會團體等。是次約4300萬鎊撥款，最大部分用於地方政府部門，為有需要港人提供學習英語及扶貧支援，包括住屋開支，涉款共3650萬鎊（約3.9億港元）。

英政府同時撥款510萬鎊（約5450萬港元），在全國設立12間虛擬「迎新中心」，由現時協助移民的地方機構協調對移英港人的支援，並在2021/22年度額外撥款30萬鎊（約320萬港元），推行防止仇恨罪行工作。計劃另撥款98.6萬鎊（約1050萬港元）資助負責支援義務、社區社企的計劃，工作之一是發展一套針對香港的教育資源，供學校教年輕學生有關香港與英國的歷史關聯等。

網上歡迎手冊 列權利福利歧視應對

英政府昨已為BNO移英港人設繁體中文及英文的網上歡迎手冊，中文版有約30頁，內容包括移英港人的權利、稅項、就業、創業、醫療保健、申請公共福利、遭歧視的應對等。首相約翰遜在序言稱，代表英國全國人民歡迎港人，說英國和香港相距數千英里，但在英國生活的基本原則應熟悉不過，「在這裏人們可以隨心所欲地表達自己」。

英國內政大臣彭黛玲表示，英國承諾維護港人自由，形容BNO簽證是「史無前例和慷慨」的計劃，英國會繼續努力協助港人移居。

港僑協會盼勿忘未受惠BNO政策者

英國港僑協會歡迎英國政府就BNO公民及家屬提供支援配套的決定，形容支援配套是營救港人的救生艇方案。協會稱，過去數月持續收到不少港人到英國的查詢和求助，希望英國不要忘記未能受惠BNO政策的港人。

因應《港區國安法》實施，英國推出供持BNO港人申請移居當地的計劃，合資格者可申請簽證赴英居住和工作5年，其後可申請定居並成為公民。計劃1月31日起接受申請，截至3月19日接獲約2.7萬宗申請。

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