付房租學費可變「碌卡」 初企平台助紓現金壓力

可助設定定期繳費 手續費約2.6%

CardUp於2016年由曾任美國運通亞太區國際業務發展總監的Nicki Ramsay與團隊在新加坡成立，兩年後獲170萬美元（約1330萬港元）融資，由紅杉資本（Sequoia）及風投公司SeedPlus領投。該公司去年11月擴充東南亞市場至本港及馬來西亞，政府投資推廣署亦有提及其落戶香港後參與數碼港培育計劃。

現時不少大額款項未能以信用卡支付，CardUp香港區市場部主管黃卓然表示，用家可透過其平台處理逾10種費用，個人開支包括租金、學費、保險費、停車場費用等；企業開支如薪金、供應商貨款等。以往付款方式由收款方決定，CardUp則容許付款方選用其平台繳費，手續費則由付款方承擔，一般為款項2.6%。

為每名用家每月處理2萬元交易 料短期倍升

用家需先開設帳戶，然後選擇付款項目，以租金為例，用家第一次付款需提供租約、房東姓名等予平台驗證，需時數天，如無問題即可以信用卡付款。碌卡後費用如常到帳收款方戶口。黃卓然說，平台可將大額費用轉以信用卡繳付，延長支付方找數日期，紓緩現金流壓力；同時用家亦可賺取信用卡獎賞，如現金回贈、里數、積分等以抵消手續費。其平台亦可助用家管理繳費，例如可將不同款項預設定期繳付。

公司落戶港近半年，黃透露，現時平均為每名用家每月處理約2萬元款項，冀短期內交易總額可倍升。

明報記者 林穎茵