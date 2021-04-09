細過芝麻醫療機械人 探微細管道助斷症

下步用豬測試 盼3年展臨牀研究

「生物合成軟體微型機械人」由98%幹細胞及約2%磁性粒子組成，一個微球（即微型機械人）由數千至20萬個幹細胞組成，直徑約100至500微米，厚度如髮絲，比芝麻更小，柔軟兼有彈性，容易穿過細小迂迴的管道。團隊稱日後將應用病人自身幹細胞製造微球，減低免疫系統的排斥反應。

為有效讓微球進入體內管道及監測情况，團隊研發醫療微機械人平台「雙模成像內窺鏡輔助磁驅動系統（EMADIS）」，結合磁力導航系統、醫療影像和遞送工具（例如內窺鏡、超聲波、磁力共振）。醫生可將內窺鏡伸至小腸，並注入微球，利用磁力導航系統控制微球進入膽管等細小管道，每8分鐘可前進1米距離，再以超聲波成像追蹤及監測微球位置及形狀。

中大醫學院周毓浩創新醫學技術中心主任趙偉仁說，傳統內鏡粗度約9至10毫米，最幼約3至5毫米，但有些器官管道更細小，微球就可發揮功用。他說，若微球進入管道形狀變得細長或不規則，反映管道可能有病變，有助及早發現癌症或管道堵塞；微球亦可結合藥物，移動至細管道特定位置，作標靶治療及微創治療，未來有望醫治膽總管結石、肝內膽管結石、炎症性腸病等。

結合藥物微創治療 可醫肝膽管結石

中大榮休講座教授沈祖堯說，新研發的微球可進入常規醫療儀器未能觸及的地方，包括膽管、胰管、支氣管分支，甚至是泌尿系統較小的分支，例如前列腺和腎盞，提高及早診斷及治療的機會。

至於微型機械人是否需取出體外，中大機械與自動化工程學系副教授張立回應稱，微球由自身細胞組成，屬生物相容及可降解，不用特意回收；若在消化系統使用微型機械人，亦會隨糞便排出體外，日後會再試驗其安全度。