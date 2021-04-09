首期工程申款去年遇反對撤回 墳場平整後恐閒置

至今未交代何時再申款

沙嶺第一期骨灰安置所涉5.4萬個龕位，政府去年向財委會申請約12.4億元工程費用，遭議員反對，最後政府撤回方案。政府原先預料於2020年第二季展開第一期工程，並於2024年第一季完成，惟至今政府未有交代何時再向立法會申請撥款。至於第二期計劃涉14.6萬個龕位，亦未有動工時間表。

根據立法會文件，隨着本港人口增長和老化，死亡人數和火化宗數將逐步上升，預計未來20年（即2019至2038年）累計火化總數約120萬宗，每年死亡人數由2018年的5.7萬增至2038年的7.39萬，對龕位需求會更殷切。

食衛局稱，港府非常重視深圳方面對沙嶺殯葬設施發展的關注，2015至2016年間因應相關意見，已重新審視設計，把發展項目內的火化及殯儀館設施搬到附近一個山谷，並加入綠化元素，亦會利用地形山勢，盡量減低設施在景觀方面的影響。