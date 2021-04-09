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殯葬城被批違灣區規劃 林鄭稱影響大拒絕煞停

【明報專訊】政府於北區沙嶺墳場進行平整工程，以便興建包括骨灰龕場等殯葬設施的「殯葬城」，惟計劃近日引發爭議，質疑政府未有配合大灣區發展。民建聯立法會議員陳克勤昨在特首答問大會批評，政府在內地發展規劃上嚴重失誤；特首林鄭月娥則稱，相關項目規劃多年，叫停計劃會令靈灰位不足的問題難以解決。有熟悉內地及香港規劃的學者認為，本港需調整以往「不要與內地緊密融合」的思維，建議現時「粵港澳大灣區建設領導小組」下設港深合作小組，兩地政府就邊境土地規劃定期磋商，以發揮邊境土地的發展潛力。

陳克勤昨稱，政府在大灣區的中心發展厭惡設施，例如堆填區和廚餘廠，未顧及附近居民感受，批評政府在內地發展規劃上出現嚴重失誤，並質疑似沒將大灣區政策落實，「或者是當耳邊風」。

指規劃10年 難預視大灣區政策

林鄭月娥回應時強調，有關項目已規劃10年以上，突然叫停對市民有很大影響，無意重新檢視，但會透過完善設計，盡量減低對周邊居民影響。她解釋，10年前形勢與現時不同，當時官員無「水晶球」，「可能大家都未看到會有如此大的轉變，就是粵港澳大灣區會提升至國家經濟規劃的層面」。她舉例，在北區興建堆填區，並非「明知有一個很好的粵港澳大灣區」仍規劃一些或許不太受歡迎的項目，又稱這些項目「有其歷史過程」。

事實上，林鄭所指的「或許不太受歡迎的項目」，除殯葬城外還有同樣在沙嶺的第二期廚餘廠，預料2023年落成，以及鄰近蓮塘/香園圍口岸的新界東北堆填區。

中山大學港澳珠三角研究中心退休教授鄭天祥表示，以往香港深圳各自按邊界分開發展，未有互相配合等意識，但隨着中央積極發展大灣區，加上港深兩地合作愈趨緊密下，認為兩地政府應從城市更新的角度下，共同檢視整個邊境土地未來發展路向，「港深有許多項目在邊境發展，若非共同規劃，就會變成各有各做，容易產生矛盾」。

學者倡港深定期商邊境土地用途 共同規劃

全國政協委員、中大工程學院副院長黃錦輝表示，大灣區概念已提多年，由於本港規劃工程需時較長，認為應盡快檢視邊境地區土地用途，例如河套區周邊土地是否可發展創科。

規劃師學會前會長麥凱薔認為，兩地政府需先處理地權等問題，但未來應發展創新科技、科研等用途，「例如可考慮在北區設立新發展區，提供商業、創科職位，並提供5G網絡等先進設備，發展為智能城市，以協助青年就業」，並可配合大灣區將來發展創科的方向。

稱暫無其他政策增龕位 關注團體促林太企硬

各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑則指出，沙嶺墳場是本港其中一個提供大量龕位的項目，若因地域反對而擱置，而政府亦未有其他規劃增加龕位供應，料龕位數量出現短缺。大聯盟希望林鄭月娥「企硬」，不要因配合大灣區要求而「跪低」，擱置沙嶺骨灰龕場發展。

相關字詞﹕沙嶺骨火龕場

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