一半學位社工起薪低薪酬表 社署續容許

社署初步建議維持機構自訂薪酬社總：原地踏步

香港社會工作者總工會外務副會長張志偉表示，社署認為社福機構獲發的營運資金足夠，提出的初步建議僅小修小補，並無針對核心機構不按薪級表支薪的問題，繼續讓機構自訂薪酬，認為今次檢討「仲衰過2008年（首次檢討時），那次起碼提出最佳執行指引，今次是原地踏步」。

整筆過撥款機制下，社署按「非政府機構一般職系薪級表」的薪酬中位數資助約160間社福機構。據悉，社署委託獨立顧問向51間機構約2000名員工發問卷，獲六成回覆，結果50%學位社工、39%非學位社工及55%個人照顧工作員的入職薪酬低薪級表中列明的起薪點。據現時薪級表，學位社工起薪為33,350元，非學位社工22,725元；個人照顧工作員15,560元。

據悉，調查又顯示資助社福機構2015/16年度總儲備約34.9億元，至2019/20年度約44.7億元，5個年度內升28%；而2019/20年度因儲備超過營運資金25%而要退回款項的機構達33間。

社署回覆，社署聘請顧問公司已完成工作，專責小組完成檢討8個範疇之中的6個並提出建議，料檢討今年第二季完成，並向勞工及福利局提交報告。