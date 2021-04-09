港聞

港聞二

3選舉料花逾22億 立會換屆預算增1.5倍

【明報專訊】政府將於未來12個月內舉行3場選舉，選舉事務處回覆立法會特別財委會書面提問時透露，預算3場選舉共花費約22.31億元，當中單是立法會換屆選舉，預算達17.28億元，至於選委會選舉及特首選舉，分別預算為3.51億元及1.52億元。

根據處方資料，當局籌備及進行2016年立法會換屆選舉的整體開支約為6.95億元，意味今屆選舉將較上屆開支增加1.5倍。至於2016的選委會開支則為1.51億元，意味今年亦增逾倍，選舉事務處解釋，主要是因預算場地租金增幅、僱用額外保安人員和公共責任保險、額外清潔服務及防疫措施。

去年立法會選舉因疫情押後，合資格候選人可全數獲發還選舉開支，選舉事務處回應經民聯梁美芬提問時表示，有174候選人名單合資格，當中124人已就選舉申報開支提交申索表格，涉及有關選舉開支總額約4900萬元。

當局強調會審慎審核候選人提交的選舉申報書及申索，截至今年3月5日，已將3宗被指違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》的投訴轉交廉政公署。

政制局預算2300萬宣傳憲法基本法

此外，政制及內地事務局在2021/22年度用於宣傳《憲法》、《基本法》預算約為2300萬元。局方透露，在2019/20、2020/21財政年度開支分別為1500萬元及1200萬元，稱因受修例風波及疫情影響，致部分推廣活動未能如期舉行，實際開支亦較預算少。

（新選舉制）

相關字詞﹕選委會選舉 防疫措施 修例風波 立法會選舉 立法會

上 / 下一篇新聞

唐英傑案控方引古例 遭質疑無助解法律條文 專家「光時報告」述分裂國家史 官拒納
唐英傑案控方引古例 遭質疑無助解法律條文 專家「光時報告」述分裂國家史 官拒納
唐覆核「不設陪審團」 指律政司剝權利
唐覆核「不設陪審團」 指律政司剝權利
涉藏械理大生加控煽動分裂
涉藏械理大生加控煽動分裂
「私了」清路障女子 認暴動少年判入教導所
「私了」清路障女子 認暴動少年判入教導所
採訪佔旺遭警毆索償 now工程人員：需定期精神科覆診
採訪佔旺遭警毆索償 now工程人員：需定期精神科覆診
黑漢載兩歲女逃捕飈車 警槍擊擒人 車牌識別揭行車證過期 車上檢爆竊工具
黑漢載兩歲女逃捕飈車 警槍擊擒人 車牌識別揭行車證過期 車上檢爆竊工具
新車牌識別系統屢破毒案
新車牌識別系統屢破毒案
稱標籤不足 海關百人搜阿布泰檢值百萬貨
稱標籤不足 海關百人搜阿布泰檢值百萬貨
虐殺女童案 官提陪審團勿陷入情緒
虐殺女童案 官提陪審團勿陷入情緒
六旬漢被踢出馬路捱撞 警拘踢人男
六旬漢被踢出馬路捱撞 警拘踢人男
癌漢掟磚認暴動囚3年 官：身體欠佳非減刑因素
癌漢掟磚認暴動囚3年 官：身體欠佳非減刑因素
涉校內狎7女生偷拍私處 小學文書助理囚3年4月
涉校內狎7女生偷拍私處 小學文書助理囚3年4月
直選席減 林鄭：可經同鄉會聽民意 稱政改定海神針 羅健熙指繞過區會加劇不信任
直選席減 林鄭：可經同鄉會聽民意 稱政改定海神針 羅健熙指繞過區會加劇不信任
不點名批劉慧卿「屈辱論」 林鄭：不理解選舉民主精神
不點名批劉慧卿「屈辱論」 林鄭：不理解選舉民主精神
培訓愛國者管治 年底建臨時公務員學院
培訓愛國者管治 年底建臨時公務員學院
一半學位社工起薪低薪酬表 社署續容許
一半學位社工起薪低薪酬表 社署續容許
殯葬城被批違灣區規劃 林鄭稱影響大拒絕煞停
殯葬城被批違灣區規劃 林鄭稱影響大拒絕煞停
首期工程申款去年遇反對撤回 墳場平整後恐閒置
首期工程申款去年遇反對撤回 墳場平整後恐閒置
細過芝麻醫療機械人 探微細管道助斷症
細過芝麻醫療機械人 探微細管道助斷症
付房租學費可變「碌卡」 初企平台助紓現金壓力
付房租學費可變「碌卡」 初企平台助紓現金壓力
英4.6億支援移民港人 遏仇恨罪行 學校教港英歷史關聯
英4.6億支援移民港人 遏仇恨罪行 學校教港英歷史關聯
12港人案 李子賢鄭子豪完成檢疫出庭 保釋金充公
12港人案 李子賢鄭子豪完成檢疫出庭 保釋金充公
唐狗母女遭淋滾水背潰爛 主人報警
唐狗母女遭淋滾水背潰爛 主人報警
售貨員偷舖頭貓罰2000
售貨員偷舖頭貓罰2000
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】湯家驊YouTube開台 花7位數 首集嘉賓田少 講「真正中間派」
【Emily】湯家驊YouTube開台 花7位數 首集嘉賓田少 講「真正中間派」
【Emily】8個月近200公僕染疫 警隊27人最多
【Emily】8個月近200公僕染疫 警隊27人最多
【Emily】政制局長公務員局長年薪「減」11萬 減後407萬
【Emily】政制局長公務員局長年薪「減」11萬 減後407萬
【Emily】特首答問大會分心 陳帆肉緊首爾選市長
【Emily】特首答問大會分心 陳帆肉緊首爾選市長
【Emily】明報JUMP周六招聘日 200職位空缺
【Emily】明報JUMP周六招聘日 200職位空缺
【Emily】試足10年 盈盈樂樂再接再厲造B
【Emily】試足10年 盈盈樂樂再接再厲造B