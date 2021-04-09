3選舉料花逾22億 立會換屆預算增1.5倍

根據處方資料，當局籌備及進行2016年立法會換屆選舉的整體開支約為6.95億元，意味今屆選舉將較上屆開支增加1.5倍。至於2016的選委會開支則為1.51億元，意味今年亦增逾倍，選舉事務處解釋，主要是因預算場地租金增幅、僱用額外保安人員和公共責任保險、額外清潔服務及防疫措施。

去年立法會選舉因疫情押後，合資格候選人可全數獲發還選舉開支，選舉事務處回應經民聯梁美芬提問時表示，有174候選人名單合資格，當中124人已就選舉申報開支提交申索表格，涉及有關選舉開支總額約4900萬元。

當局強調會審慎審核候選人提交的選舉申報書及申索，截至今年3月5日，已將3宗被指違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》的投訴轉交廉政公署。

政制局預算2300萬宣傳憲法基本法

此外，政制及內地事務局在2021/22年度用於宣傳《憲法》、《基本法》預算約為2300萬元。局方透露，在2019/20、2020/21財政年度開支分別為1500萬元及1200萬元，稱因受修例風波及疫情影響，致部分推廣活動未能如期舉行，實際開支亦較預算少。

（新選舉制）