港聞

港聞二

培訓愛國者管治 年底建臨時公務員學院

【明報專訊】特首林鄭月娥昨於特首答問大會稱，有兩方向培訓「愛國者」參與特區管治，包括更積極培訓公務員，爭取今年底先成立臨時公務員學院。工聯會黃國健問及會否在各政策局增加副局長、政治助理之類職位，她稱原則上認同，但今屆政府任期尚餘一年多，「沒什麼空間可以重新再審視政治任命官員的規模和人數」。

林太在2017年《施政報告》曾建議設立公務員學院，她昨稱選址、設計已開始，但仍需數年時間，會爭取年底先成立臨時公務員學院。她另表示，冀透過政黨、智庫工作培訓更多治理人才。

林鄭：學不來國家速度 港自己方法提速

議員何君堯提問時稱希望林太提高行政班子效率，稱應看國家速度。林太回覆稱現時值得檢視政府規模，看看有否空間重整、減省人手提升效率，但形容回歸後政府未有做公營部門改革，有關工作龐大，不能低估難度，又稱國家速度「我們學不來的」，因國家有罕見的體制優勢；香港則是多元自由的社會，但強調香港會用自己的方法提速。

百多名公務員未宣誓

此外，反修例風波期間，曾有公務員因參與示威被捕，公務員事務局回覆立法會特別財委會提問，截至今年2月底，26名在職公務員涉參與反修例活動被捕，正接受警方調查或正被起訴，全部已被停職。翻查資料，公務員事務局長聶德權2月提及有關數字為28人。

局方亦回覆就公務員宣誓或簽署聲明的提問，截至上月15日，有百多名公務員未有簽署聲明，局方正與各部門核對數目，並去函未有簽署聲明的公務員要求解釋。局方表示，會逐一考慮每宗個案的實際情况，決定是否按機制展開行動，終止聘用，其間人員有機會申述。

（新選舉制）

相關字詞﹕特首林鄭月娥 公務員事務局 公務員 反修例風波 立法會

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