直選席減 林鄭：可經同鄉會聽民意 稱政改定海神針 羅健熙指繞過區會加劇不信任

草案涵規管操縱選舉關愛隊

港府正籌備本地立法，林鄭月娥昨表示，《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》若徵得行政會議同意，可於下周三到立法會特別加開的會議進行首讀。《條例草案》涵蓋修訂《行政長官選舉條例》、《立法會條例》等5條主體法例和附屬法例，並會更改立法會換屆選舉的日期，即由本年9月押後至12月舉行。林太表示，本地立法將界定選委會界別分組、直選劃區、候選人資格審查委員會組成等，亦會規管操縱、破壞選舉的行為；她稱會一併改動投票日的安排，包括增設「關愛隊」，或者使用電子選民登記冊。

立法會分區直選由35席減至20席，民建聯梁志祥關注，如何透過議員收集民意、督促政府改善施政。林太回應表示，選委會新增分區委員會、同鄉社團等界別，政府會透過這些組織聽取民意，「（例如市民）很關心他居住舊樓的消防問題，可以告訴當區的防火會；如他擔心治安，便可向當區的滅罪會反映；或者他是廣東或浙江的同鄉，便可告訴同鄉會他有這些擔心」。

有議員關注日後的議會變成「單聲道」，林太重申，香港是多元社會，不應該變為「單聲道」或「一言堂」，官員、議員須認真地廣納民意，又提及過往經常召開「市民大會」（town hall meeting），承諾會恢復更多與社會各界的互動，特別是與基層市民。

林鄭：立會可反對議案 底線要愛國

至於行政、立法關係，林太稱不希望立法會是「橡皮圖章」，「（議員）可以有不同政策建議、可以反對我們的撥款申請、可以推翻我們的一些工作，但底線是一定要是愛國者」。她稱，將鼓勵官員及早與議會、行政會議溝通，稱過去數月一直重建行政立法的關係。

曾國衞：考慮需否資格審查區會

目前候選人資格審查委員會制度中，參選區議會毋須通過上述審查。政制及內地事務局長曾國衞昨於立法會有關選舉制度的小組委員會上稱，《基本法》附件一、二的修訂無提及區議會選舉安排，但日後會考慮需否將審查延伸至區議會。全國人大常委譚耀宗昨接受《中新社》訪問，稱本次修訂無決定是否改變區議會組成等，料有關問題會於區議會換屆前研究。

民主黨主席羅健熙回應林鄭月娥的言論，稱分區委員會等組織不具代表性，但政府另闢蹊徑，打算經這些組織聽取民意，批評做法令人費解，加劇市民對政府的不信任。至於資審委或涵蓋參選區議會，羅健熙質疑，既然政府指區議會不應有太多政治功能，為何同時增加參選的政治審查。

明報記者

（新選舉制）