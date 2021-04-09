六旬漢被踢出馬路捱撞 警拘踢人男

被踢出馬路的61歲姓麥男子，頸、膊頭及腰部受傷清醒，倒卧在行人輔助線，由接報到場救護員即場包紮，再由救護車送院治理。47歲姓莊男子涉嫌傷人及未能出示身分證明文件被捕，由警車帶署扣留調查。

街坊：踢人漢自言自語 似精神有異

事發於昨早8時許，麥於土瓜灣馬頭角道及九龍城道交界過路處等候過馬路時，突遭莊從後用腳踢出馬路，麥被一輛駛至的客貨車倒後鏡撞倒，受傷倒地，59歲姓黃男司機報警求助。警方接報到場時涉事的莊已離開，先安排傷者由救護車送院，再根據街坊資料在附近兜截，相信莊沿駿發街離開，西九龍交通特遣隊其後在九龍城碼頭將莊制服，並帶署扣查。

現場消息稱，莊於事發前曾在炮仗街企圖襲擊兩名中學生，被途經市民喝止。目擊事件的李先生表示，事發前見該男子突然朝自己方向衝前，立即喝止對方，他隨即走至另一方，從後將等候過路男子踢出馬路。涉事男子其後離開，有街坊尾隨及報警。有街坊稱，被捕男子披頭散髮，自言自語，常在區內流連，看似精神有異。