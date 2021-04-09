港聞

港聞二

虐殺女童案 官提陪審團勿陷入情緒

【明報專訊】5歲女童及8歲兄長疑遭生父和繼母長期虐待，女童因敗血症逝世，案件昨於高等法院續審。聆訊步入尾聲，法官總結證供及引導陪審團。法官特別提醒，本案兩名事主是小朋友，或會牽動個人情緒，但陪審團須避免陷入情緒，應以刑事審訊的舉證標準思考。庭上披露生父與繼母談及責打小孩的微信對話，法官提醒陪審團要特別小心考慮，因被告在信息交代的事情，不一定真實發生。

案中事主為女童Z及其兄長X，兩童的生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。法官黃崇厚表示，本案並非一般持刀斬人的謀殺案，控方指控生父和繼母連番對Z施虐，同時忽略死者的醫療和食物需要，導致Z患上敗血症而死，屬有意圖嚴重傷害死者身體。

黃官指出，生父和繼母供稱想教好Z才施加體罰，陪審團應該根據呈堂證供判斷說法是否屬實，即使兩人只想教育小孩，也不代表沒有意圖傷害Z的身體。

稱呈堂對話非全面 背後或有動機

連日聆訊披露生父與繼母的大量微信對話，例如生父揚言要「狠打」Z，繼母談及「我就嚟殺咗佢」。黃官向陪審團表示，呈堂信息是兩被告的溝通內容，並非事件的全面紀錄，每則信息背後亦有不同動機，陪審團須額外小心思考。

黃官又稱，即使陪審員對被告和事主有強烈正負面情緒，裁決時應撇除偏見，只須考慮庭上證供，亦不應受媒體報導影響。法官今續就案件引導陪審團。

【案件編號：HCCC28/20】

相關字詞﹕高等法院 繼外婆 繼母 生父 虐待兒童 謀殺兒童 殘暴對待兒童

上 / 下一篇新聞

唐英傑案控方引古例 遭質疑無助解法律條文 專家「光時報告」述分裂國家史 官拒納
唐英傑案控方引古例 遭質疑無助解法律條文 專家「光時報告」述分裂國家史 官拒納
唐覆核「不設陪審團」 指律政司剝權利
唐覆核「不設陪審團」 指律政司剝權利
涉藏械理大生加控煽動分裂
涉藏械理大生加控煽動分裂
「私了」清路障女子 認暴動少年判入教導所
「私了」清路障女子 認暴動少年判入教導所
採訪佔旺遭警毆索償 now工程人員：需定期精神科覆診
採訪佔旺遭警毆索償 now工程人員：需定期精神科覆診
黑漢載兩歲女逃捕飈車 警槍擊擒人 車牌識別揭行車證過期 車上檢爆竊工具
黑漢載兩歲女逃捕飈車 警槍擊擒人 車牌識別揭行車證過期 車上檢爆竊工具
新車牌識別系統屢破毒案
新車牌識別系統屢破毒案
稱標籤不足 海關百人搜阿布泰檢值百萬貨
稱標籤不足 海關百人搜阿布泰檢值百萬貨
六旬漢被踢出馬路捱撞 警拘踢人男
六旬漢被踢出馬路捱撞 警拘踢人男
癌漢掟磚認暴動囚3年 官：身體欠佳非減刑因素
癌漢掟磚認暴動囚3年 官：身體欠佳非減刑因素
涉校內狎7女生偷拍私處 小學文書助理囚3年4月
涉校內狎7女生偷拍私處 小學文書助理囚3年4月
直選席減 林鄭：可經同鄉會聽民意 稱政改定海神針 羅健熙指繞過區會加劇不信任
直選席減 林鄭：可經同鄉會聽民意 稱政改定海神針 羅健熙指繞過區會加劇不信任
不點名批劉慧卿「屈辱論」 林鄭：不理解選舉民主精神
不點名批劉慧卿「屈辱論」 林鄭：不理解選舉民主精神
培訓愛國者管治 年底建臨時公務員學院
培訓愛國者管治 年底建臨時公務員學院
3選舉料花逾22億 立會換屆預算增1.5倍
3選舉料花逾22億 立會換屆預算增1.5倍
一半學位社工起薪低薪酬表 社署續容許
一半學位社工起薪低薪酬表 社署續容許
殯葬城被批違灣區規劃 林鄭稱影響大拒絕煞停
殯葬城被批違灣區規劃 林鄭稱影響大拒絕煞停
首期工程申款去年遇反對撤回 墳場平整後恐閒置
首期工程申款去年遇反對撤回 墳場平整後恐閒置
細過芝麻醫療機械人 探微細管道助斷症
細過芝麻醫療機械人 探微細管道助斷症
付房租學費可變「碌卡」 初企平台助紓現金壓力
付房租學費可變「碌卡」 初企平台助紓現金壓力
英4.6億支援移民港人 遏仇恨罪行 學校教港英歷史關聯
英4.6億支援移民港人 遏仇恨罪行 學校教港英歷史關聯
12港人案 李子賢鄭子豪完成檢疫出庭 保釋金充公
12港人案 李子賢鄭子豪完成檢疫出庭 保釋金充公
唐狗母女遭淋滾水背潰爛 主人報警
唐狗母女遭淋滾水背潰爛 主人報警
售貨員偷舖頭貓罰2000
售貨員偷舖頭貓罰2000
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】湯家驊YouTube開台 花7位數 首集嘉賓田少 講「真正中間派」
【Emily】湯家驊YouTube開台 花7位數 首集嘉賓田少 講「真正中間派」
【Emily】8個月近200公僕染疫 警隊27人最多
【Emily】8個月近200公僕染疫 警隊27人最多
【Emily】政制局長公務員局長年薪「減」11萬 減後407萬
【Emily】政制局長公務員局長年薪「減」11萬 減後407萬
【Emily】特首答問大會分心 陳帆肉緊首爾選市長
【Emily】特首答問大會分心 陳帆肉緊首爾選市長
【Emily】明報JUMP周六招聘日 200職位空缺
【Emily】明報JUMP周六招聘日 200職位空缺
【Emily】試足10年 盈盈樂樂再接再厲造B
【Emily】試足10年 盈盈樂樂再接再厲造B