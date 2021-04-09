虐殺女童案 官提陪審團勿陷入情緒

案中事主為女童Z及其兄長X，兩童的生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。法官黃崇厚表示，本案並非一般持刀斬人的謀殺案，控方指控生父和繼母連番對Z施虐，同時忽略死者的醫療和食物需要，導致Z患上敗血症而死，屬有意圖嚴重傷害死者身體。

黃官指出，生父和繼母供稱想教好Z才施加體罰，陪審團應該根據呈堂證供判斷說法是否屬實，即使兩人只想教育小孩，也不代表沒有意圖傷害Z的身體。

稱呈堂對話非全面 背後或有動機

連日聆訊披露生父與繼母的大量微信對話，例如生父揚言要「狠打」Z，繼母談及「我就嚟殺咗佢」。黃官向陪審團表示，呈堂信息是兩被告的溝通內容，並非事件的全面紀錄，每則信息背後亦有不同動機，陪審團須額外小心思考。

黃官又稱，即使陪審員對被告和事主有強烈正負面情緒，裁決時應撇除偏見，只須考慮庭上證供，亦不應受媒體報導影響。法官今續就案件引導陪審團。

【案件編號：HCCC28/20】