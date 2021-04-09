稱標籤不足 海關百人搜阿布泰檢值百萬貨

阿布泰質疑檢貨倉未上架貨品是否必要

海關昨晚發稿，稱昨於一間連鎖零售店集團多個處所，檢獲一批共14款懷疑違規沐浴露、家居清潔劑和衣物漂白劑，涉案貨品包裝上產品資料均沒就安全存放、使用、耗用或處置標示雙語警告或警誡字句，涉違反《消費品安全條例》附屬法例，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

阿布泰認為海關今次執法程序令人詫異，稱根據法例，海關過往只會針對投訴向個別分店或產品警告或檢控，今次動員逾百人到所有分店及倉庫檢貨，對此非常無奈，質疑是否「有必要連倉庫裏未送出門市的產品都檢取」，形容是「面對這樣極端的檢控程序」；並指阿布泰自創立以來「一直都披上了色彩」，但認為香港作為中西匯集的國際都會，「色彩本就是一個多元文化應有的元素」。阿布泰又稱，由今日起一連七日原訂舉辦一年一度潑水節感謝禮，但鑑於大批產品被檢取，將會有多款產品停售。

海關表示，對於有人惡意誣衊海關，稱對案中商戶所採取的執法行動為「打壓」，海關強烈譴責有關失實指控。