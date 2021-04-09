黑漢載兩歲女逃捕飈車 警槍擊擒人 車牌識別揭行車證過期 車上檢爆竊工具

有案底同車女友被捕

45歲姓孔男司機，右肩中槍清醒，彈頭在體內，由救護車送院治理後，情况危殆。他報稱地盤散工，有黑社會背景，駕駛執照於2015年過期。警方事後在車內檢獲老虎鉗、螺絲批及手套等工具，孔涉嫌危險駕駛、狂亂駕駛、沒有第三者保險下駕駛、駕駛時沒有有效駕駛執照及駕駛未有登記車輛。他與同車37歲報稱餐廳侍應的姓黃女友，同涉藏有工具可作非法用途被捕，兩人均有刑事案底。

衝燈逆線撞7車 困燈位車龍

新界南總區重案組第一隊總督察吳德南表示，新界南總區交通部警車昨早9時許，於大埔公路沙田段巡邏時，車牌識別系統顯示一輛本田私家車行車證過期，警車遂上前示意停車，惟車輛未有停下，並加速往九龍方向狂飈。私家車駛離快速公路，於街道左穿右插，最少4次衝燈。

司機右肩中彈 警棍破車窗拉出

有車Cam拍到私家車至大涌橋路及沙角街交界時，被等候紅燈車輛阻擋停下，警員追至上前試圖拉開車門，私家車即駛前，將前方平治撞開繼續逃去。車輛至沙田圍路時疑因前方塞車，司機即越過路中分隔逆線行駛。

車輛沿銀城街逃至威爾斯親王醫院對開，3線均有車輛等候轉燈，私家車嘗試從二、三線間的兩輛的士間「攝車罅」，但前方仍有巴士及另一私家車。兩名交通警趕至，隨即下車拔槍警告，私家車繼續在車罅間車前倒後，企圖撞開其他車輛突圍。警長其後開一槍，擊中司機右肩，另一警員亦用警棍擊碎車窗，兩警合力將司機拉出車外制服，其同行女友及女兒仍在車廂後座。

警：屢口頭警告 環境風險小

開槍「合情合法合理」

吳德南續稱，因警員已作多次口頭警告，私家車均未有停車，警方在影響他人風險較細的環境開一槍，為「合情、合法、合理」。警方事後封鎖部分行車線蒐證，警犬亦到場協助，涉事車輛行車證顯示於今年2月到期，將聯絡車主了解情况。事件中共7車被撞損毁，包括平治、兩的士、兩私家車、警車及巴士，兩警員、平治女乘客及的士司機亦在事件中受輕傷。