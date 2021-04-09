黑漢載兩歲女逃捕飈車 警槍擊擒人 車牌識別揭行車證過期 車上檢爆竊工具

【明報專訊】一輛配有車牌識別系統的警車昨早於沙田截查一輛行車證過期私家車時，車輛未有停下，並加速狂飈逃避警車追捕。車輛駛至威爾斯親王醫院對開燈位困在車龍，多次車前倒後將車輛撞開，企圖突圍，交通警長向車開一槍，擊中司機右肩，並將他制服送院。7車於事件中被撞毁，警方事後於車內搜獲爆竊工具，同車司機女友被捕，兩人的兩歲女兒受輕傷。
有案底同車女友被捕
45歲姓孔男司機，右肩中槍清醒，彈頭在體內，由救護車送院治理後，情况危殆。他報稱地盤散工，有黑社會背景，駕駛執照於2015年過期。警方事後在車內檢獲老虎鉗、螺絲批及手套等工具，孔涉嫌危險駕駛、狂亂駕駛、沒有第三者保險下駕駛、駕駛時沒有有效駕駛執照及駕駛未有登記車輛。他與同車37歲報稱餐廳侍應的姓黃女友，同涉藏有工具可作非法用途被捕，兩人均有刑事案底。
衝燈逆線撞7車 困燈位車龍
新界南總區重案組第一隊總督察吳德南表示，新界南總區交通部警車昨早9時許，於大埔公路沙田段巡邏時，車牌識別系統顯示一輛本田私家車行車證過期，警車遂上前示意停車，惟車輛未有停下，並加速往九龍方向狂飈。私家車駛離快速公路，於街道左穿右插，最少4次衝燈。
司機右肩中彈 警棍破車窗拉出
有車Cam拍到私家車至大涌橋路及沙角街交界時，被等候紅燈車輛阻擋停下，警員追至上前試圖拉開車門，私家車即駛前，將前方平治撞開繼續逃去。車輛至沙田圍路時疑因前方塞車，司機即越過路中分隔逆線行駛。
車輛沿銀城街逃至威爾斯親王醫院對開，3線均有車輛等候轉燈，私家車嘗試從二、三線間的兩輛的士間「攝車罅」，但前方仍有巴士及另一私家車。兩名交通警趕至，隨即下車拔槍警告，私家車繼續在車罅間車前倒後，企圖撞開其他車輛突圍。警長其後開一槍，擊中司機右肩，另一警員亦用警棍擊碎車窗，兩警合力將司機拉出車外制服，其同行女友及女兒仍在車廂後座。
警：屢口頭警告 環境風險小
開槍「合情合法合理」
吳德南續稱，因警員已作多次口頭警告，私家車均未有停車，警方在影響他人風險較細的環境開一槍，為「合情、合法、合理」。警方事後封鎖部分行車線蒐證，警犬亦到場協助，涉事車輛行車證顯示於今年2月到期，將聯絡車主了解情况。事件中共7車被撞損毁，包括平治、兩的士、兩私家車、警車及巴士，兩警員、平治女乘客及的士司機亦在事件中受輕傷。
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