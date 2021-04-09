採訪佔旺遭警毆索償 now工程人員：需定期精神科覆診

原告李小龍，被告為律政司長。仍在now新聞台任職的41歲李小龍昨供稱，2014年11月25日約晚上9時在旺角上海街準備直播，頸上掛着3張由now新聞台、立法會及政府總部發出的記者證，並攜有鋰電池、錄影帶及鋁梯等器材。李否認之後曾襲警或用鋁梯攻擊他人，又稱被警方壓地時從沒掙扎。

庭上播報警錄音

「被警察圍打……成身好㷫骨好痛」

李續稱，警方不久將他扶起並帶往另一邊街後，他先致電負責人手調配的同事「阿安」，說「我畀人撳低咗，我畀人打」，及後報警呼叫救護車。庭上播放報警錄音，李當時向接線員稱：「被警察撳低我，被佢哋打、腳踢」，他在接線員進一步查問下說：「被警察圍打……𠵱家頭痛，成身好㷫，骨好痛，流血」。

李當晚送院接受治療，發現面部等地方受傷，同時警方與他會面並拘捕他，惟一直沒起訴，至2015年底才接到律政司電話通知不會起訴，但從未收到書面通知。

見便衣警驚慌 須服藥減恐懼、幻覺

李小龍稱，事後需看精神醫生及臨牀心理學家，其中精神科醫生教他克服看到便衣警員時的驚慌，並讓他服用協助睡眠及釋放安多酚的藥物以減低恐懼及幻覺。他說事後與妻兒關係變差，經常吵架，與兒子互動減少，自己亦只想獨自躲在房中，因「成日胡思亂想」，但有透過飲用健康飲品改善神色，以及在妻子推介下使用香薰油改善情緒問題。

律政司一方盤問李工作時會否因要保護攝影師而推開他人，李回應稱甚少會推開人，只會協助防止攝影師被撞，但承認追訪新聞點時會有壓力。聆訊今續。

【案件編號：DCPI 1636/19】