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「私了」清路障女子 認暴動少年判入教導所

【明報專訊】去年5月24日網民發起反《港區國安法》遊行，其間一名案發時16歲中四男學生，在銅鑼灣與他人「私了」一名清理路障女子，腳踢她兩下，事主右肘及臀部擦傷等。男學生早前承認一項暴動罪，昨在區域法院被判入教導所，另須於兩個月內向事主賠償3000元醫藥費。法官提及男學生消防夢碎，寄語他要「好好孝順父母，在教導所好好學習，回饋社會」。

須賠3000元醫藥費 傷人罪存檔不起訴

被告黃顥賢（現年17歲）承認2020年5月24日在琉璃街附近的興發街參與暴動。被告原另面對一項傷人罪，早前獲批准在庭留檔不予起訴。

法官姚勳智判刑時提及辯方求情稱被告案發時就讀中四，運動成績優異，犯案只屬一時衝動，沒使用武器；又引述被告親筆求情信，稱被告已感後悔，向事主寫了道歉信。

姚官判刑時強調，案發地點雖距大量示威者聚集、出現非法集結的銅鑼灣崇光百貨外有一段距離，參與人數亦較少，但被告及他人同樣涉及堵路，且「非常橫蠻地」不問因由襲擊事主，即使傷勢不重，亦影響公共安全。

另就賠償方面，控方表示，事主一方希望被告能賠償全數9000元醫藥費，惟辯方認為被告參與程度相對低，全數賠償對被告不公平。最終姚官下令被告賠償3000元，並考慮被告家庭環境受疫情影響，容許兩個月內繳付。

【案件編號：DCCC695/20】

（港區國安法）

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