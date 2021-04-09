涉藏械理大生加控煽動分裂

離庭時豎拇指 一罪獲撤

已收押逾5個月的理大一年級生呂世瑜（23歲），昨在庭上不時望向公眾席，離庭時向眾人揮手，並豎起拇指。控罪經修訂後，他現各被控一項無牌管有槍械、管有攻擊性武器及煽動他人分裂國家罪。

3項控罪稱，他去年9月24日在其粉嶺欣盛苑住所無牌管有一支可發射容載胡椒粉末的投射彈的氣槍、一支伸縮棒及兩把刀。另外他去年6月30日至9月24日連同其他人煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，即將香港特區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港特區法律地位。

被告去年9月被捕時，警方國安處高級警司李桂華稱，有被捕者在社交平台放售胡椒球槍、伸縮棍等物品，並發現平台有大量文宣，宣揚獨立和散播仇恨。被告上次在粉嶺裁判法院提堂時，裁判官陳炳宙發現英文控罪書的錯處，即場讀出內容「One number of Pepper Ball」等，並要求控方修正。該英文文法出錯的無牌進口戰略物品控罪昨被控方撤銷。

【案件編號：FLCC1804/20】

（港區國安法）