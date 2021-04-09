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唐英傑案控方引古例 遭質疑無助解法律條文 專家「光時報告」述分裂國家史 官拒納

【明報專訊】《港區國安法》首宗案件，被告唐英傑被控煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪，定於6月23日開審。控方邀請嶺南大學歷史系教授劉智鵬任專家證人撰寫報告，報告援引古代例子解釋分裂國家的歷史，從而解釋何謂「光復香港，時代革命」及其政治意圖，高等法院昨開庭處理是否接納報告為證供。法官認為法庭可自行判斷，質疑歷史分析對法庭解讀條文有多大幫助，最終只批准部分證供呈堂，有關古代歷史的部分則不予呈堂。

明報記者

案件由港區國安法指定法官兼高院法官杜麗冰、彭寶琴和陳嘉信共同審理，有關控方專家報告的詳細判決理由今日會頒布。代表律政司的署理副刑事檢控專員周天行稱，「光復香港，時代革命」口號在2016年出現，常見於2019年6月後的示威，有分裂國家的主張，報告除解釋口號意思，亦會解釋「光復」及「革命」兩個詞語的起源及演變。

惟杜官反駁，法官不是住在象牙塔，憑日常經驗已可理解口號，不需依賴專家證人。周天行說，報告會分析法例中「分裂國家」及「破壞國家統一」意思，包括字詞起源、背景和發展；又會引用歷史例子說明分裂國家如何在中國古代執行，例如透過文章、演說或行動等方法，藉此佐證口號如何分裂國家。

辯方：詞義隨時代變 非語言學討論

彭官質疑，國安法第20條已清楚列明分裂國家的3種行為，不明白這些歷史分析對詮釋法律條文有何幫助；杜官亦問18世紀的例子如何協助法庭。陳官則稱，所有字詞的意思可通過查字典理解，強調法庭的責任就是詮釋法律條文，不用其他人協助。

官只准解「光時」意思、演變部分呈堂

辯方資深大律師郭兆銘回應稱，字詞意思會隨時代改變，強調現在不是語言學討論，法庭只需考慮案發日發生的事。3名法官最終批准專家就「光時」口號的意思、起源和演變等部分證供呈堂，但其餘有關古代歷史及法例解讀的部分則不予呈堂。辯方透露將會尋找專家撰寫報告回應。

劉智鵬是嶺南大學協理副校長（學術及對外關係），亦正出任負責改革高中通識科的「課程發展議會—考評局公民與社會發展委員會」主席。

【案件編號：HCCC280/20】

（港區國安法）

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相關字詞﹕高等法院 證供 專家 劉智鵬 恐怖活動罪 煽動他人分裂國家罪 唐英傑 港區國安法

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