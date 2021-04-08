【Emily】中學辦長者電競賽 學生教備戰

【明報專訊】電競對賽一開始，66歲嘅彭翼寰不發一言緊盯熒幕，左手控制平板電腦熒幕嘅搖桿，右手連番發動攻勢，對戰時佢緊張到雙臂肌肉繃緊，可惜最終輸畀年過七十嘅鄭賽珠，鄭賽珠一獲勝就同中學生隊友拍掌叫好。萬鈞匯知中學將舉辦長者電競大賽，該校學生連月教長者打電競備戰，有參賽長者話，活動令佢進入年輕人世界，了解佢哋想法，呼籲社會唔好草率標籤年輕一代「廢青」。
參賽者：同阿仔媳婦多咗溝通
勿標籤年輕人廢青
打機唔係後生仔專利，萬鈞匯知中學、浸大教育學系及基督教靈實協會合作，兩校各派約20個學生，教長者打電競。學生1月底起每星期同長者見面一次，礙於疫情，佢哋只能隔住電腦熒幕，喺視像會議程式教長者操控遊戲嘅「英雄」角色、點樣發動攻擊等。經過幾個月練習，長者聽日就會喺電競賽場一較高下。
彭翼寰話，阿仔同媳婦都玩電子遊戲，自己參賽後，佢哋都對佢玩電競感好奇，彼此多咗共同話題，亦多咗溝通，認為電競幫佢走入年輕人嘅世界。佢又話參加活動後對電競改觀，認為可以成為人生目標之一。社會不時討論「世代矛盾」，老一輩及新一代互指「廢青」、「廢老」。彭翼寰就話現今青年比佢年輕時更難謀生，加上年輕人喺社會面對唔少挫敗，籲大眾體諒佢哋嘅困境，唔應該草率標籤年輕人係「廢青」。
教長者打機嘅萬鈞匯知中學中三生勞皓朗話，活動中無咩特別要同長者磨合嘅事，笑言彼此最大分別只係年齡，「落場同長者打機，好似與自己朋友打機一樣」。