【Emily】中學辦長者電競賽 學生教備戰

參賽者：同阿仔媳婦多咗溝通

勿標籤年輕人廢青

打機唔係後生仔專利，萬鈞匯知中學、浸大教育學系及基督教靈實協會合作，兩校各派約20個學生，教長者打電競。學生1月底起每星期同長者見面一次，礙於疫情，佢哋只能隔住電腦熒幕，喺視像會議程式教長者操控遊戲嘅「英雄」角色、點樣發動攻擊等。經過幾個月練習，長者聽日就會喺電競賽場一較高下。

彭翼寰話，阿仔同媳婦都玩電子遊戲，自己參賽後，佢哋都對佢玩電競感好奇，彼此多咗共同話題，亦多咗溝通，認為電競幫佢走入年輕人嘅世界。佢又話參加活動後對電競改觀，認為可以成為人生目標之一。社會不時討論「世代矛盾」，老一輩及新一代互指「廢青」、「廢老」。彭翼寰就話現今青年比佢年輕時更難謀生，加上年輕人喺社會面對唔少挫敗，籲大眾體諒佢哋嘅困境，唔應該草率標籤年輕人係「廢青」。

教長者打機嘅萬鈞匯知中學中三生勞皓朗話，活動中無咩特別要同長者磨合嘅事，笑言彼此最大分別只係年齡，「落場同長者打機，好似與自己朋友打機一樣」。