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【Emily】科學園有宿 248呎月租$7000 「創新斗室」511宿位 限園區公司人員申請

【明報專訊】香港唔夠創科人才，一大原因係生活成本高，想喺外地請人嚟都難。科學園創科公司Fano Labs創辦人溫豪夫就話，曾經請過個美國大學生嚟實習，佢自己搵咗深水埗嘅單位住，居住環境嚇親人哋阿媽。位於科學園區入口嘅創新斗室（InnoCell）起咗兩年後，噚日開幕，科技園公司行政總裁黃克強話，希望提供到環境好、又可負擔嘅住宿畀創科人才，吸引同留住佢哋喺香港。

黃克強：盼留住創科人才

副總監稱日收800查詢

創新斗室樓高17層，有511個宿位，4種房型：單人房同雙人房面積同為248平方呎，月租分別7000同8000蚊；另有497平方呎嘅套房，可間成3間房，月租2.5萬蚊。每層仲有一間2184平方呎嘅The Powerhub，設8間單人宿位同一個獨立工作空間，畀啲公司短租搞活動、做團體工作，月租10萬。

創新斗室層層有唔同主題，例如「打機層」有齊PS5、Xbox One、Switch，仲有模擬賽車；亦有靜態啲嘅「閱讀層」，負責人話會定期搞唔同活動，畀創科人才聯誼交流。

創新斗室2月開始已經有人「試住」，創新斗室副總監Vivian話反應良好，𠵱家每日收到800個電郵查詢。入住都有條件，首先要係園區公司員工，另外亦會計分，睇吓申請人嘅專業技能係咪合乎園區發展範疇、住址同園區嘅距離，如果擁有本地物業就一定唔住得嘞。

相關字詞﹕科學園 科技園公司 創新斗室 創科線

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