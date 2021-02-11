【Emily】科學園有宿 248呎月租$7000 「創新斗室」511宿位 限園區公司人員申請

黃克強：盼留住創科人才

副總監稱日收800查詢

創新斗室樓高17層，有511個宿位，4種房型：單人房同雙人房面積同為248平方呎，月租分別7000同8000蚊；另有497平方呎嘅套房，可間成3間房，月租2.5萬蚊。每層仲有一間2184平方呎嘅The Powerhub，設8間單人宿位同一個獨立工作空間，畀啲公司短租搞活動、做團體工作，月租10萬。

創新斗室層層有唔同主題，例如「打機層」有齊PS5、Xbox One、Switch，仲有模擬賽車；亦有靜態啲嘅「閱讀層」，負責人話會定期搞唔同活動，畀創科人才聯誼交流。

創新斗室2月開始已經有人「試住」，創新斗室副總監Vivian話反應良好，𠵱家每日收到800個電郵查詢。入住都有條件，首先要係園區公司員工，另外亦會計分，睇吓申請人嘅專業技能係咪合乎園區發展範疇、住址同園區嘅距離，如果擁有本地物業就一定唔住得嘞。