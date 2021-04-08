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2021年4月8日星期四
港聞二
大埔北區新設分區會 17區選敗者獲委 改制後有望晉身選委 民政署：用人唯才
始於72年 原意促進衛生滅罪
政改草案料下周三首讀 行會先定選委會選民
2019年滅罪會報告延遲出 提反修例「黑暴」
區議員杜嘉倫辭任拒宣誓 稱苛刻模糊 議員宣誓前辭職追薪否 鄧忍光：正研究
律師團體倘變政治團體 建制倡撤自我監管
屯門3宗源頭不明 醫生憂多隱形傳播 兩人同住一廈 另一人病發6日始求診
3人打錯針 政府一個月未公布
高血壓老婦打科興26日後亡 隔9日始公布
復必泰接種回落 剩23萬針8月到期
何栢良：若證可致血栓 不應買牛津針
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派對房6人聚會 兩休班警涉犯聚
撤MPF對冲再推遲 最快明年交立會審
立法討論橫跨兩屆政府 近3年冲走136億
寶馬撞車尾截劫找換店運鈔車 搶1600萬現金 兩職員傷
馬灣發現第二塊九龍關碑 古蹟辦納文物點清單 團體促停活化工程
國際特赦去年人權報告：國安定義模糊打壓藉口
鄭若驊：已設國安法專門檢控部門 編制預算「唔講得」
7．21鏗鏘集奪新聞大獎港台拒領 蔡玉玲：不會遵從
民研：傳媒滿意度公信力97後新低
富臨CEO大宅遭淋紅油
北區新市鎮規劃上馬 住20萬人 涵蓋香園圍打鼓嶺皇后山 季內申款下半年研究
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掃黃逮男警 揭同隊4人涉「蛇王」
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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