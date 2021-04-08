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北區新市鎮規劃上馬 住20萬人 涵蓋香園圍打鼓嶺皇后山 季內申款下半年研究

【明報專訊】政府銳意發展新界北作為未來的新發展區，繼新田/落馬洲樞紐後，政府亦計劃發展涵蓋香園圍、坪輋、打鼓嶺、恐龍坑和皇后山的「新界北新市鎮」及「文錦渡物流走廊」，兩區總面積涉及約1140公頃（相等於60個維園面績），預計可容納不少於20萬人口及提供約13.4萬個職位。政府稱，計劃於上半年為新界北新市鎮及文錦渡的規劃及工程研究向立法會申請撥款，若獲批准，預計於下半年展開研究。

設文錦渡物流走廊 共涉1140頃

規劃署及土拓署昨向元朗區議會提交文件，稱擬議的「新界北新市鎮」及「文錦渡物流走廊」鄰近羅湖、文錦渡及香園圍3個邊境管制站，坐落在《香港2030+》規劃遠景與策略建議的「北部經濟帶」，可作科研、現代物流、倉儲及新興行業。目前該兩區總面積約1140公頃，主要為鄉村群落、農地、工場、貨倉及空置土地等，包括有100多公頃棕地。

規劃署稱，新界北新市鎮將着重均衡發展，除住宅及商業發展，亦建議發展科學園或工業邨，發展時會尊重鄉郊特色，以達至城、鄉及自然共融。至於文錦渡物流走廊因接近過境設施，可發展成為物流中心，並會提供通道連接香園圍邊境管制站。

倡建科學園工業邨 創13萬職

規劃署續稱，該兩區除提供房屋用地外，目標是同時提供經濟用地，以創造就業機會，從而減少居民於繁忙時間往返新界及市區，有助降低現有交通負荷量，預期在新增基建設施的配合下，該兩區可容納不少於20萬人口及提供約13.4萬個職位。

署方計劃於上半年為該兩區規劃及工程研究向立法會申請撥款，研究範圍包括為該兩區制訂「發展大綱圖」，並評估環境影響及確定所需基建設施等；署方亦會舉行公眾活動以收集意見；若獲立法會批准撥款，料於下半年起展開研究。

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