北區新市鎮規劃上馬 住20萬人 涵蓋香園圍打鼓嶺皇后山 季內申款下半年研究

設文錦渡物流走廊 共涉1140頃

規劃署及土拓署昨向元朗區議會提交文件，稱擬議的「新界北新市鎮」及「文錦渡物流走廊」鄰近羅湖、文錦渡及香園圍3個邊境管制站，坐落在《香港2030+》規劃遠景與策略建議的「北部經濟帶」，可作科研、現代物流、倉儲及新興行業。目前該兩區總面積約1140公頃，主要為鄉村群落、農地、工場、貨倉及空置土地等，包括有100多公頃棕地。

規劃署稱，新界北新市鎮將着重均衡發展，除住宅及商業發展，亦建議發展科學園或工業邨，發展時會尊重鄉郊特色，以達至城、鄉及自然共融。至於文錦渡物流走廊因接近過境設施，可發展成為物流中心，並會提供通道連接香園圍邊境管制站。

倡建科學園工業邨 創13萬職

規劃署續稱，該兩區除提供房屋用地外，目標是同時提供經濟用地，以創造就業機會，從而減少居民於繁忙時間往返新界及市區，有助降低現有交通負荷量，預期在新增基建設施的配合下，該兩區可容納不少於20萬人口及提供約13.4萬個職位。

署方計劃於上半年為該兩區規劃及工程研究向立法會申請撥款，研究範圍包括為該兩區制訂「發展大綱圖」，並評估環境影響及確定所需基建設施等；署方亦會舉行公眾活動以收集意見；若獲立法會批准撥款，料於下半年起展開研究。