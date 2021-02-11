港聞

港聞二

富臨CEO大宅遭淋紅油

【明報專訊】富臨集團執行董事、董事會主席兼行政總裁楊維位於元朗錦壆路的大宅昨清晨遭人淋潑紅油。警方接報到場調查，將案件列作刑事毁壞處理，暫時未有人被捕。富臨集團回覆查詢表示，事件屬主席私人事務，與富臨集團無關聯，集團對此不作回應。

8人大宅外為錢爭執 有人持刀

事發昨清晨6時許，警方接報指約8人於錦壆路23號「維苑」對開因金錢問題起爭執，當中有人持刀。警員接報到場，未見有人爭執，惟發現上址大門遭淋潑紅油，案件暫列刑事毁壞案處理。事發後多名工人在場清理油漆。跟據資料，涉事大宅於2009年由「中飛發展有限公司」以6060萬元買入，該公司董事為富臨集團行政總裁楊維。

葵涌郵局遭淋黑漆 郵件染污

另外，昨早9時15分，葵涌邨秋葵樓葵涌郵政局玻璃門及一個郵箱被人淋潑黑色油漆，郵箱內部分郵件被染污，警方列刑毁處理。郵政總署回覆查詢稱，葵涌郵政局從沒有收到恐嚇信息，就惡意破壞政府公物及市民郵件，予以譴責。

郵箱內76封郵件被染污，但地址仍可辨識，已安排將有關郵件獨立包妥並附上便條告知收件人情况。另有17封郵件的地址因被染污而不能辨識，已於葵涌郵政局張貼告示，通知於4月1至7日曾在該郵箱投寄的市民，可查詢是否受影響。

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