富臨CEO大宅遭淋紅油

8人大宅外為錢爭執 有人持刀

事發昨清晨6時許，警方接報指約8人於錦壆路23號「維苑」對開因金錢問題起爭執，當中有人持刀。警員接報到場，未見有人爭執，惟發現上址大門遭淋潑紅油，案件暫列刑事毁壞案處理。事發後多名工人在場清理油漆。跟據資料，涉事大宅於2009年由「中飛發展有限公司」以6060萬元買入，該公司董事為富臨集團行政總裁楊維。

葵涌郵局遭淋黑漆 郵件染污

另外，昨早9時15分，葵涌邨秋葵樓葵涌郵政局玻璃門及一個郵箱被人淋潑黑色油漆，郵箱內部分郵件被染污，警方列刑毁處理。郵政總署回覆查詢稱，葵涌郵政局從沒有收到恐嚇信息，就惡意破壞政府公物及市民郵件，予以譴責。

郵箱內76封郵件被染污，但地址仍可辨識，已安排將有關郵件獨立包妥並附上便條告知收件人情况。另有17封郵件的地址因被染污而不能辨識，已於葵涌郵政局張貼告示，通知於4月1至7日曾在該郵箱投寄的市民，可查詢是否受影響。