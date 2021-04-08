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民研：傳媒滿意度公信力97後新低

【明報專訊】香港民意研究所上月底以問卷訪問逾千人，顯示市民對整體傳媒表現滿意淨值及傳媒公信力評分，均創有紀錄以來新低，近六成受訪者認為傳媒批評特區政府時有顧忌，是自1997年有紀錄以來最高。浸大傳理學院新聞系前助理教授杜耀明認為，近期港台不斷有節目被抽起、政府收緊查冊等，都反映言論自由尺度不斷收窄。

香港民意研究所上月22至25日以電話隨機訪問1010個成年香港居民，受訪者對新聞傳媒整體表現滿意淨值為8個百分點，較去年3月低18個百分點，是自1993年有紀錄以來最低；其中對電台滿意率淨值跌幅最大，由去年3月35個百分點，下跌至14個百分點，同樣是1993年以來最低。

近六成稱傳媒批評政府時有顧忌

市民對傳媒公信力評分亦創1997年有紀錄新低，以10分為滿分，最新為5.08分，較半年前下跌0.07分。另外，有58%受訪者認為傳媒批評特區政府時有顧忌，淨值為24點，較去年3月大幅上升20個百分點，是自1997年以來最高。新聞自由方面，35%受訪者表示滿意，48%則不滿，滿意淨值為負13百分點，是連續3次調查錄得負數，但較半年前上升約13個百分點。

專家：市民憂傳媒自我審查

浸會大學傳理學院新聞系前助理教授杜耀明認為，過去半年多間主要傳媒機構出現重大變動，例如港台不時抽起節目、有線新聞員工集體請辭，都令人擔心言論自由不斷收窄和傳媒自我審查，加上有記者因車牌查冊而被檢控、政府擬收緊公司查冊，都影響新聞調查工作。

杜耀明又認為，市民對媒體滿意度下降，是反映他們對媒體的報道內容半信半疑，只會選擇特定媒體。至於調查顯示市民對新聞自由滿意淨值回升，他形容是「幾難解釋」，估計與網上媒體愈漸普及，令市民能夠較易轉載及回應報道有關。

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