港聞

港聞二

7．21鏗鏘集奪新聞大獎港台拒領 蔡玉玲：不會遵從

【明報專訊】香港電台編導蔡玉玲製作《鏗鏘集》「元朗7．21誰主真相」查閱車主資料而被控，該節目獲得人權新聞獎「紀錄片組（中文）」大獎，港台昨稱不會領取相關獎項，至於會否不准員工領獎，港台表示無補充。另外，港台擬再調動下周一播放的《鏗鏘集》。

蔡玉玲：倘員工不能領獎荒謬

蔡玉玲表示自己並非港台員工，無責任遵守港台指示，而今次獲獎是對節目製作團隊的肯定，若有團隊成員因港台指示而不能接受獎項，她認為屬荒謬及不合理，港台不領獎亦不可推翻主辦單位對製作團隊及該節目的認同。

談打針意向 鏗鏘集疑抽起

港台：內部編輯事宜

有消息人士昨表示，原定下周一播放關於市民對接種疫苗的掙扎，訪問市民對接種疫苗的看法，昨疑被臨時「抽起」，再次由「文教及康體組」製作一集補上。早前據稱原定本周一播放《鏗鏘集》關於傳媒空間，港台管理層亦要求「文教及康體組」製作另一集補上，現未知原有一集能否播放。港台回覆稱，節目內容、人手及播放安排屬港台內部編輯事宜，個別節目播出詳情可參考港台網站。

港台管理層上月31日要求員工不可將作品送往參加賽事，即使已參賽，亦要去信主辦單位退賽，人權新聞獎主辦單位當日已指評審工作已完成，無人可退賽，今周陸續通知得獎者。據了解，港台電視部公共事務組製作的《視點31》及《鏗鏘集》均獲獎，其中蔡玉玲擔任編導的《鏗鏘集》「7．21 誰主真相」獲「紀錄片組（中文）」大獎。

港台回覆，港台節目的知識產權屬港台所擁有，早於上月31日表示因應《香港電台的管治及管理檢討報告》指出港台在不同範疇包括機構管治均有可改善之處，港台正檢討各方面運作，包括檢討提名電視及電台節目參與遴選本地、內地及國際獎項的機制，在這過渡期間港台不參與獎項遴選，亦會退出已參選獎項提名及不會領取相關的獎項。

香港電台節目製作人員工會表示，管理層一直無公開向員工交代不參賽、退賽的原因及理據，做法違反邏輯亦令人費解，強調員工獲獎並無不妥，盼管方不要褫奪同事獲獎機會，亦從沒聽過新聞機構禁止員工獲獎。

上 / 下一篇新聞

大埔北區新設分區會 17區選敗者獲委 改制後有望晉身選委 民政署：用人唯才
大埔北區新設分區會 17區選敗者獲委 改制後有望晉身選委 民政署：用人唯才
始於72年 原意促進衛生滅罪
始於72年 原意促進衛生滅罪
政改草案料下周三首讀 行會先定選委會選民
政改草案料下周三首讀 行會先定選委會選民
2019年滅罪會報告延遲出 提反修例「黑暴」
2019年滅罪會報告延遲出 提反修例「黑暴」
區議員杜嘉倫辭任拒宣誓 稱苛刻模糊 議員宣誓前辭職追薪否 鄧忍光：正研究
區議員杜嘉倫辭任拒宣誓 稱苛刻模糊 議員宣誓前辭職追薪否 鄧忍光：正研究
律師團體倘變政治團體 建制倡撤自我監管
律師團體倘變政治團體 建制倡撤自我監管
屯門3宗源頭不明 醫生憂多隱形傳播 兩人同住一廈 另一人病發6日始求診
屯門3宗源頭不明 醫生憂多隱形傳播 兩人同住一廈 另一人病發6日始求診
3人打錯針 政府一個月未公布
3人打錯針 政府一個月未公布
高血壓老婦打科興26日後亡 隔9日始公布
高血壓老婦打科興26日後亡 隔9日始公布
復必泰接種回落 剩23萬針8月到期
復必泰接種回落 剩23萬針8月到期
何栢良：若證可致血栓 不應買牛津針
何栢良：若證可致血栓 不應買牛津針
歌舞群組舞廳判罰款 派對籌辦人囚兩月
歌舞群組舞廳判罰款 派對籌辦人囚兩月
只聘旅業 月薪4萬 疫苗中心主任4.5人爭一職
只聘旅業 月薪4萬 疫苗中心主任4.5人爭一職
派對房6人聚會 兩休班警涉犯聚
派對房6人聚會 兩休班警涉犯聚
撤MPF對冲再推遲 最快明年交立會審
撤MPF對冲再推遲 最快明年交立會審
立法討論橫跨兩屆政府 近3年冲走136億
立法討論橫跨兩屆政府 近3年冲走136億
寶馬撞車尾截劫找換店運鈔車 搶1600萬現金 兩職員傷
寶馬撞車尾截劫找換店運鈔車 搶1600萬現金 兩職員傷
馬灣發現第二塊九龍關碑 古蹟辦納文物點清單 團體促停活化工程
馬灣發現第二塊九龍關碑 古蹟辦納文物點清單 團體促停活化工程
國際特赦去年人權報告：國安定義模糊打壓藉口
國際特赦去年人權報告：國安定義模糊打壓藉口
鄭若驊：已設國安法專門檢控部門 編制預算「唔講得」
鄭若驊：已設國安法專門檢控部門 編制預算「唔講得」
民研：傳媒滿意度公信力97後新低
民研：傳媒滿意度公信力97後新低
富臨CEO大宅遭淋紅油
富臨CEO大宅遭淋紅油
北區新市鎮規劃上馬 住20萬人 涵蓋香園圍打鼓嶺皇后山 季內申款下半年研究
北區新市鎮規劃上馬 住20萬人 涵蓋香園圍打鼓嶺皇后山 季內申款下半年研究
2022基金會倡港助國家連繫東盟
2022基金會倡港助國家連繫東盟
掃黃逮男警 揭同隊4人涉「蛇王」
掃黃逮男警 揭同隊4人涉「蛇王」
女童遭10人包圍掌摑潑酒 父GPS追蹤解救
女童遭10人包圍掌摑潑酒 父GPS追蹤解救
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】科學園有宿 248呎月租$7000 「創新斗室」511宿位 限園區公司人員申請
【Emily】科學園有宿 248呎月租$7000 「創新斗室」511宿位 限園區公司人員申請
【Emily】阿臻：岑子杰話自己比其他社民連更適合坐監
【Emily】阿臻：岑子杰話自己比其他社民連更適合坐監
【Emily】中學辦長者電競賽 學生教備戰
【Emily】中學辦長者電競賽 學生教備戰
【Emily】馬會推填色App 老友記輕鬆為舊香港「上色」
【Emily】馬會推填色App 老友記輕鬆為舊香港「上色」
【Emily】華懋60周年展 睇舊樓書玩AR
【Emily】華懋60周年展 睇舊樓書玩AR