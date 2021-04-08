7．21鏗鏘集奪新聞大獎港台拒領 蔡玉玲：不會遵從

蔡玉玲：倘員工不能領獎荒謬

蔡玉玲表示自己並非港台員工，無責任遵守港台指示，而今次獲獎是對節目製作團隊的肯定，若有團隊成員因港台指示而不能接受獎項，她認為屬荒謬及不合理，港台不領獎亦不可推翻主辦單位對製作團隊及該節目的認同。

談打針意向 鏗鏘集疑抽起

港台：內部編輯事宜

有消息人士昨表示，原定下周一播放關於市民對接種疫苗的掙扎，訪問市民對接種疫苗的看法，昨疑被臨時「抽起」，再次由「文教及康體組」製作一集補上。早前據稱原定本周一播放《鏗鏘集》關於傳媒空間，港台管理層亦要求「文教及康體組」製作另一集補上，現未知原有一集能否播放。港台回覆稱，節目內容、人手及播放安排屬港台內部編輯事宜，個別節目播出詳情可參考港台網站。

港台管理層上月31日要求員工不可將作品送往參加賽事，即使已參賽，亦要去信主辦單位退賽，人權新聞獎主辦單位當日已指評審工作已完成，無人可退賽，今周陸續通知得獎者。據了解，港台電視部公共事務組製作的《視點31》及《鏗鏘集》均獲獎，其中蔡玉玲擔任編導的《鏗鏘集》「7．21 誰主真相」獲「紀錄片組（中文）」大獎。

港台回覆，港台節目的知識產權屬港台所擁有，早於上月31日表示因應《香港電台的管治及管理檢討報告》指出港台在不同範疇包括機構管治均有可改善之處，港台正檢討各方面運作，包括檢討提名電視及電台節目參與遴選本地、內地及國際獎項的機制，在這過渡期間港台不參與獎項遴選，亦會退出已參選獎項提名及不會領取相關的獎項。

香港電台節目製作人員工會表示，管理層一直無公開向員工交代不參賽、退賽的原因及理據，做法違反邏輯亦令人費解，強調員工獲獎並無不妥，盼管方不要褫奪同事獲獎機會，亦從沒聽過新聞機構禁止員工獲獎。