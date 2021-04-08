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鄭若驊：已設國安法專門檢控部門 編制預算「唔講得」

【明報專訊】《港區國安法》自去年6月30日實施，按照條例規定，律政司須設立專門檢控部門，律政司長鄭若驊昨接受《有線新聞》訪問表示，有關部門已成立並正在運作，而且運作「正常」，但編制和預算詳情要保密「唔講得」，強調其他國家有相同做法。

自國安法生效後，截至今年4月6日，警方拘捕100人。

鄭若驊表示，任何人觸犯國安法並定罪，將永遠喪失參選特首和立法會的資格，至於未被判罪卻被指其言論行為可能違反國安法者，可否「洗底」參選，鄭若驊稱，資格審查委員會將按候選人資料，決定該人是否符合人大就《基本法》第104條的解釋等，並會每次重新審視候選人資格。

稱涉國安案大多由港審訊

「世上絕無僅有」

鄭若驊又稱，絕大部分涉及國安的案件由本港執法及審訊，代表中央對香港的信任，形容是「世界上絕無僅有」。

全國人大通過修訂《基本法》附件，修改香港選舉制度，本港律政司正準備涉本港法例的起草工作，鄭若驊在訪問表示，有20多條相關條例須修改，涉及4、5條主體法例，包括界定何謂合資格團體和團體選民等、資格審查委員會的組成和運作、新選區劃分及詳細的選舉安排等。

問到她會否是資格審查委員會的成員之一，她引述特首林鄭月娥曾表示會由數名主要官員擔任，稱相關法例出爐後，會適時對外公布。

相關字詞﹕修改香港選舉制度 鄭若驊 港區國安法

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