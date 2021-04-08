國際特赦去年人權報告：國安定義模糊打壓藉口

67％申請獲不反對書 前年95％

《人權回顧》報告集中於去年6月30日實施「港區國安法」後，以及新冠病毒疫情對本港人權狀况的衝擊。報告指出，特區府自2019年反修例運動後，持續打壓和平集會權，疫情下更進一步惡化。根據警方數字，去年須通知及已通知的公眾集會及遊行有129宗，獲發不反對通知書有87宗，即只有67%，較2019年的95%大減。

報告指出，港府實施「限聚令」的防疫措施後，最少14場公眾集會的申請被拒，國際特赦組織香港分會批評，政府多次以防疫為由拒絕遊行集會申請，實質剝奪人民和平集會權利。該會引述《約翰內斯堡關於國家安全、言論自由和獲取信息自由原則》，訂明人民和平行使表達自由，包括倡議以非暴力手段改變政府政策或更換政府，以及批評國家、政府、政府機構或官員等，也不應被視為國家安全威脅。報告認為，若因公眾衛生等理由限制和平集會，有關限制必須「有必要」和「符合比例」，並參考示威者自願採取的措施，例如限制人數及戴口罩等。

去年本港實施兩項新法例，分別是《國歌法》及《港區國安法》。報告批評，「維護國家安全」漸成政府合理化政治打壓的借口，稱特區政府在國安法生效後一個月，褫奪12名立法會選舉候選人的參選資源明顯針對異見者，包括黃之鋒。

報告形容，特區政府對「國家安全」相關罪行定義過於寬鬆和模糊，執法部門可輕易濫用任意拘捕，造成「令人深感不安的寒蟬效應」。報告舉例，最少7個政治團體在國安法通過後一星期內解散。報告又稱，人民力量譚得志於去年9月6日，被國安處就他在國安法生效前的言論，以「發表煽動文字」拘捕，其後譚未有被控國安法罪行，卻由專責國安法的指定法官審理，至今未批保釋。

保安局：危言聳聽 居心不良

保安局發言人表示，有關報告不符事實，反對並斥責內容危言聳聽。發言人稱，警方國安處執法，與涉案者政治背景及立場無關，任何誤導的論述，意圖暗示警方偏離這宗旨，皆是嚴重失實指控，突顯背後居心不良，又指因政治目的而詆譭國安法，明顯是採取雙重標準的虛偽行為。發言人續稱，集會及遊行權利和自由並非絕對，按《公民權利和政治權利國際公約》，有關權利可為維護國家安全等需要，以法律加以限制。