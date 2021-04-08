馬灣發現第二塊九龍關碑 古蹟辦納文物點清單 團體促停活化工程

古蹟辦昨晚表示已實地考察，認為該石碑與馬灣鄉事會舊址附近的九龍關石碑密切相連，而新發現的石碑應在為原本豎立的位置，「別具文物價值，並與其他文物地點具組合價值」。古蹟辦已將該塊「九龍關」石碑納入「政府文物地點」清單，加以保護。

馬灣公園二期發展範圍

新地簽署文件涵保育石碑

古蹟辦又稱，由於在馬灣後街附近新發現的石碑位於馬灣公園第二期發展範圍內，當區地政處在政府與新地簽立的批地文件中已加入保育該石碑，以及其他文物如天后廟及另一塊九龍關石碑等。批地文件訂明若發展範圍發現其他古物，發展商必須馬上向古蹟辦通報，並按法例要求處理。

隱沒草堆 料標註關廠界線

新地昨晚回覆本報查詢時未有正面回應會否暫停工程，只稱馬灣公園第二期發展計劃重視保育和活化馬灣舊村風貌，與政府的協議中亦列明會保育九龍關紀念碑和碑石，新地稍後會向政府遞交保育方案。

荒廢多年的馬灣村即將展開活化工程，文化組織「阡陌．依舊」昨在facebook發帖表示前日到馬灣考察，在村民引路下，於一間荒廢村屋後發現一塊「九龍關」石碑隱沒在草堆之中，相信與現存饒宗頤文化館內的1887年「九龍關地界」碑石，均證明該兩地點曾經一度是關廠所在。

團體料不止一塊

倡全面發掘免遺漏

香港歷史研究社理事長李澤恩表示，現時馬灣已有一塊較大型的九龍關石碑被評為三級歷史建築，該塊石碑可被視為馬灣關廠的正門，而近日被發現的較小型石碑則是標註關廠的界線及範圍，相信不止一塊，故他認為應停工作全面的文物評估及發掘，以免遺漏。

古蹟辦資料顯示，馬灣的關廠由清政府於1860至1870年代所設，目的為打擊鴉片走私和增加稅收，至1887年合併為「九龍關」，1898年關閉，稅關至今已不存在，但保留了石碑。

明報記者

（城市保育）