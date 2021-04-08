港聞

港聞二

寶馬撞車尾截劫找換店運鈔車 搶1600萬現金 兩職員傷

【明報專訊】油麻地昨日發生撞車截劫案。載有3名找換店職員的七人車，昨午沿海寶路駛至圓方對開，其間遭一輛寶馬從後猛撞，兩名持刀、槌男子從寶馬跳出，擊碎七人車車窗，劫去兩袋合共約1600萬元現金，賊人事後登上寶馬逃逸。七人車上兩男女職員受輕傷，在途經司機協助下報警求助。警方展開「捷進行動」，暫時沒有人被捕。

一男職員警到場前離開

七人車29歲姓劉男司機及33歲姓廖女乘客，手被玻璃割傷清醒，事後被送往廣華醫院治理。車上另一名35歲姓胡男乘客則沒有受傷。據悉，姓胡男乘客在警方到場前已離開現場，不排除別有內情。案件由油尖警區重案組第1隊跟進。

事發昨中午1時許，載有2男1女找換店職員的黑色七人車沿海寶路往沙田方向行駛，駛至圓方對開時，突遭一輛黑色寶馬SUV從左後方猛撞，七人車被推至右邊石壆，右前輪胎嚴重損毁，無法繼續行駛。寶馬上兩名持刀及槌男子跳下，擊碎七人車車窗，並指嚇各人，劫去兩個各放有約800萬元現金的黑色袋，兩名賊人事後登上寶馬逃逸，途經車輛協助報警。涉事七人車事後停泊路邊，右車窗爆裂，左邊車尾凹陷，車尾泵把鬆脫。警方接報到場圍封涉事七人車調查，並跟據賊車資料展開「捷進行動」，於各主要幹道設監察點。政府化驗所人員隨後奉召到場協助蒐證。

協助報警的司機郭小姐表示，她駕駛私家車沿海寶路落斜期間，發現前方有兩輛車懷疑發生交通意外，遂停車查看，及後一名男子從七人車離開，登上另一部車逃走，七人車上一名傷者向她表示自己遇劫，郭小姐遂協助報警。

翻查資料，2017年11月，沙頭角一間從事水貨生意的運輸公司，由兩父子駕駛白色客貨車運送約580萬元現金出市區買貨，其間遭一輛私家車迎頭撞停，多名匪徒持刀、鐵槌及不明噴劑劫去巨款，匪徒縱火燒毁私家車後，分乘另兩輛私家車逃去。警方經調查後突擊搜查多個目標地點，共拘捕10名涉案男子，起出約275萬元贓款、一對假車牌及兩輛懷疑涉案私家車。

上 / 下一篇新聞

大埔北區新設分區會 17區選敗者獲委 改制後有望晉身選委 民政署：用人唯才
大埔北區新設分區會 17區選敗者獲委 改制後有望晉身選委 民政署：用人唯才
始於72年 原意促進衛生滅罪
始於72年 原意促進衛生滅罪
政改草案料下周三首讀 行會先定選委會選民
政改草案料下周三首讀 行會先定選委會選民
2019年滅罪會報告延遲出 提反修例「黑暴」
2019年滅罪會報告延遲出 提反修例「黑暴」
區議員杜嘉倫辭任拒宣誓 稱苛刻模糊 議員宣誓前辭職追薪否 鄧忍光：正研究
區議員杜嘉倫辭任拒宣誓 稱苛刻模糊 議員宣誓前辭職追薪否 鄧忍光：正研究
律師團體倘變政治團體 建制倡撤自我監管
律師團體倘變政治團體 建制倡撤自我監管
屯門3宗源頭不明 醫生憂多隱形傳播 兩人同住一廈 另一人病發6日始求診
屯門3宗源頭不明 醫生憂多隱形傳播 兩人同住一廈 另一人病發6日始求診
3人打錯針 政府一個月未公布
3人打錯針 政府一個月未公布
高血壓老婦打科興26日後亡 隔9日始公布
高血壓老婦打科興26日後亡 隔9日始公布
復必泰接種回落 剩23萬針8月到期
復必泰接種回落 剩23萬針8月到期
何栢良：若證可致血栓 不應買牛津針
何栢良：若證可致血栓 不應買牛津針
歌舞群組舞廳判罰款 派對籌辦人囚兩月
歌舞群組舞廳判罰款 派對籌辦人囚兩月
只聘旅業 月薪4萬 疫苗中心主任4.5人爭一職
只聘旅業 月薪4萬 疫苗中心主任4.5人爭一職
派對房6人聚會 兩休班警涉犯聚
派對房6人聚會 兩休班警涉犯聚
撤MPF對冲再推遲 最快明年交立會審
撤MPF對冲再推遲 最快明年交立會審
立法討論橫跨兩屆政府 近3年冲走136億
立法討論橫跨兩屆政府 近3年冲走136億
馬灣發現第二塊九龍關碑 古蹟辦納文物點清單 團體促停活化工程
馬灣發現第二塊九龍關碑 古蹟辦納文物點清單 團體促停活化工程
國際特赦去年人權報告：國安定義模糊打壓藉口
國際特赦去年人權報告：國安定義模糊打壓藉口
鄭若驊：已設國安法專門檢控部門 編制預算「唔講得」
鄭若驊：已設國安法專門檢控部門 編制預算「唔講得」
7．21鏗鏘集奪新聞大獎港台拒領 蔡玉玲：不會遵從
7．21鏗鏘集奪新聞大獎港台拒領 蔡玉玲：不會遵從
民研：傳媒滿意度公信力97後新低
民研：傳媒滿意度公信力97後新低
富臨CEO大宅遭淋紅油
富臨CEO大宅遭淋紅油
北區新市鎮規劃上馬 住20萬人 涵蓋香園圍打鼓嶺皇后山 季內申款下半年研究
北區新市鎮規劃上馬 住20萬人 涵蓋香園圍打鼓嶺皇后山 季內申款下半年研究
2022基金會倡港助國家連繫東盟
2022基金會倡港助國家連繫東盟
掃黃逮男警 揭同隊4人涉「蛇王」
掃黃逮男警 揭同隊4人涉「蛇王」
女童遭10人包圍掌摑潑酒 父GPS追蹤解救
女童遭10人包圍掌摑潑酒 父GPS追蹤解救
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】科學園有宿 248呎月租$7000 「創新斗室」511宿位 限園區公司人員申請
【Emily】科學園有宿 248呎月租$7000 「創新斗室」511宿位 限園區公司人員申請
【Emily】阿臻：岑子杰話自己比其他社民連更適合坐監
【Emily】阿臻：岑子杰話自己比其他社民連更適合坐監
【Emily】中學辦長者電競賽 學生教備戰
【Emily】中學辦長者電競賽 學生教備戰
【Emily】馬會推填色App 老友記輕鬆為舊香港「上色」
【Emily】馬會推填色App 老友記輕鬆為舊香港「上色」
【Emily】華懋60周年展 睇舊樓書玩AR
【Emily】華懋60周年展 睇舊樓書玩AR