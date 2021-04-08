寶馬撞車尾截劫找換店運鈔車 搶1600萬現金 兩職員傷

一男職員警到場前離開

七人車29歲姓劉男司機及33歲姓廖女乘客，手被玻璃割傷清醒，事後被送往廣華醫院治理。車上另一名35歲姓胡男乘客則沒有受傷。據悉，姓胡男乘客在警方到場前已離開現場，不排除別有內情。案件由油尖警區重案組第1隊跟進。

事發昨中午1時許，載有2男1女找換店職員的黑色七人車沿海寶路往沙田方向行駛，駛至圓方對開時，突遭一輛黑色寶馬SUV從左後方猛撞，七人車被推至右邊石壆，右前輪胎嚴重損毁，無法繼續行駛。寶馬上兩名持刀及槌男子跳下，擊碎七人車車窗，並指嚇各人，劫去兩個各放有約800萬元現金的黑色袋，兩名賊人事後登上寶馬逃逸，途經車輛協助報警。涉事七人車事後停泊路邊，右車窗爆裂，左邊車尾凹陷，車尾泵把鬆脫。警方接報到場圍封涉事七人車調查，並跟據賊車資料展開「捷進行動」，於各主要幹道設監察點。政府化驗所人員隨後奉召到場協助蒐證。

協助報警的司機郭小姐表示，她駕駛私家車沿海寶路落斜期間，發現前方有兩輛車懷疑發生交通意外，遂停車查看，及後一名男子從七人車離開，登上另一部車逃走，七人車上一名傷者向她表示自己遇劫，郭小姐遂協助報警。

翻查資料，2017年11月，沙頭角一間從事水貨生意的運輸公司，由兩父子駕駛白色客貨車運送約580萬元現金出市區買貨，其間遭一輛私家車迎頭撞停，多名匪徒持刀、鐵槌及不明噴劑劫去巨款，匪徒縱火燒毁私家車後，分乘另兩輛私家車逃去。警方經調查後突擊搜查多個目標地點，共拘捕10名涉案男子，起出約275萬元贓款、一對假車牌及兩輛懷疑涉案私家車。