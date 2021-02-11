撤MPF對冲再推遲 最快明年交立會審

羅致光昨就香港選舉制度改制會晤勞工界代表。出席會議的工聯會陸頌雄引述羅致光指，律政司調動人手處理其他本地立法工作，故今屆立法會未能處理取消對冲草案，承諾新一屆立法會運作時盡快處理。勞工處昨回覆，稱計劃下個立法年度盡早提交草案，並在「積金易」中央平台於2025年全面運作時，落實取消對冲。

工會憂審議時間少 政府或「走數」

政府原定去年底將取消對冲草案提交立法會，勞工處去年11月改稱計劃下屆立法會才提交，即最快今年10月。隨着全國人大常委會上月通過修改香港選舉制度，現屆立法會再延任至年底，意味政府現時最快明年1月才能提交草案。

陸頌雄接受查詢表示，有信心立法會能在現屆政府任期前完成審議，可加開會議。他說修改選舉制度後應體現行政主導，冀能「減少頑固商界的阻力」，又稱「本屆政府要找數」。

商會盼永久擱置 另研退休保障

勞聯主席林振昇表示，假設政府明年初即提交草案，但距離政府任期僅餘半年，審議時間非常緊逼，亦擔憂屆時「個個局爭住交法案」，政府隨時因有其他更重要草案，押後提交取消對冲草案。他擔憂現屆政府「走數」，如未能在任期前完成立法，不知下屆政府會否改變取態，促盡快提交草案。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦歡迎延遲提交取消對冲草案，「最好永久擱置（取消對冲）」，疫下不少僱主經營困難，取消對冲會增加僱主壓力，屆時更多公司會結業。他促請政府重新考慮，另研退休保障制度而非取消對冲。林振昇反駁稱，政府已承諾會在過渡期補貼商界，「疫情不應是反對理由」，疫情下不少人失業，對冲數字高企，「愈遲立法就愈少人受惠」。

政府2018年提出取消對冲終極方案，採用兩層補貼制，針對協助中小微企過渡，承擔額由初步構思的172億增至293億元，目標是2022年、政府任內立會通過法例，並在兩年後、即最遲2024年取消對冲。