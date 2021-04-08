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只聘旅業 月薪4萬 疫苗中心主任4.5人爭一職

【明報專訊】政府在24個疫苗接種中心為旅遊業從業員提供約2000個短期職位，昨日開始招聘。旅遊業疫苗中心行政支援計劃召集人胡兆英表示，截至昨午4時有逾4000人申請，當中以月入4萬元的主任職位競爭最激烈，開放申請6小時已有216人應徵48個相關職位，平均4.5人爭一個。

6小時4000人申請

召集人稱超預期

是次計劃招募48名接種中心主任、96名副主任及約1600至1800名登記員。截至昨午4時有4044人申請，當中216人申請主任、305人申請副主任、3523人申請登記員；暫時平均4.5人爭一個主任空缺、3.18人爭一個副主任空缺、近兩人爭一個登記員空缺。

胡兆英說，原預計整項計劃吸引6000至7000人申請，但報名開始短短6小時已吸引4000人申請，「比想像中更激烈，有點擔心會否更加出現僧多粥少情况」。他說早前曾希望登記員每人上班約10日，現在會繼續與團隊商量，思考會否考慮縮短至平均每人上班8天，「希望人人受惠」。

計劃報名方式是要求申請人挑選一個崗位及一個工作地點，胡稱原意是希望員工能原區就業。他強調甄選制度公開，就主任職位的甄選條件，他說：「兩個委員面試，有一個評分制度表，包括語文能力、電腦常識、溝通技巧、接待禮儀、管理人流控制能力，都是必須的。」

酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青說，自從3月底相關計劃消息一出，不少失業會員表示有興趣，部分更是有經驗、高學歷的文職中高層，由於薪酬可觀，預計競爭會相當激烈。

（疫情第四波）

相關字詞﹕胡兆英 旅遊業界 疫苗接種中心

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