何栢良：若證可致血栓 不應買牛津針

何栢良昨在港台和商台節目表示，歐洲出現阿斯利康疫苗或與血栓有關的風險信號，少數接種者出現特殊血栓，多發生在不常見地方包括腦大靜脈、器官內靜脈，且較多涉女性、較年輕者，BioNTech接種者則無觀察到此情况。

何稱，歐洲近期83宗接種後血栓個案中24宗死亡，嚴重情况相當高，有德國研究人員懷疑血栓與接種後有血小板抗體產生相關。何認為，若本港疫苗供應穩定，且證明到事件有因果關係，香港值得考慮不購阿斯利康。他認為可考慮加碼買BioNTech。

稱菲有新變種 菲傭打針可來港「有保留」

變異病毒株方面，何栢良說菲律賓疫情反彈及現變異病毒株，促禁當地航班抵港。對於菲傭接種疫苗後可否來港，他對此「有相當大的保留」，菲律賓一份未經同儕審閱的報告稱當地出現的新型變異病毒B.1.1.28.3（又稱P3），S蛋白有多處變異包括N501Y、E484K等，擔心就算接種成效亦打折扣。何亦擔心若強制外傭接種，是否可用同一原則強制其他高危行業如醫護接種。至於外傭打針可否縮減檢疫，何稱措施前提是該地區低風險和少變種病毒，高風險地區檢疫日數不應減。

（疫情第四波）