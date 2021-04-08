復必泰接種回落 剩23萬針8月到期

聶德權：供應有限 接種趁早

本報昨向衛生署查詢先抵港的100多萬劑正被封存的BioNTech疫苗，以及現正接種的BioNTech疫苗何時到期，衛生署未有正面回應，稱BioNTech存放於攝氏負90度至負60度的保質期為6個月。

昨有3100人打首劑科興，14,700人打第二劑，累計有336,200人已打第一劑科興，104,100已打兩劑。至於BioNTech，昨有10,200人打首劑，15,600人打第二劑，累計179,800已打第一劑，39,500已打兩劑。兩款疫苗累計516,000人打首劑，143,600人打完兩劑。

前日共有8人打針後送院，其中一人打科興，7人打BioNTech。一名40歲女子在龍琛路體育館打完第二劑BioNTech後氣促及出疹，診症後不遵從醫生勸告自行出院。此外，有兩人打BioNTech後要留院。

（疫情第四波）