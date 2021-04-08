港聞

港聞二

高血壓老婦打科興26日後亡 隔9日始公布

【明報專訊】新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會昨開會，審視了3宗接種科興後死亡個案，包括一宗從未公布、打疫苗後26日離世的個案，涉一名患高血壓等長期病的68歲女子，初步解剖顯示她死於急性心肌梗塞，委員會初步認為個案與打疫苗無直接關係，累計有13人接種科興後死亡。至於另外兩宗個案，委員會認為其中一宗與打疫苗無因果關係，另一宗要等有初步解剖報告才可評估因果關係。

專家委會沒開記招 衛署發稿

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會昨開會後沒開記者會，由衛生署以新聞稿交代，暫累計接獲醫管局呈報15宗曾接種新型冠狀病毒疫苗的死亡個案，涉及11男4女，介乎55至80歲，大部分人死於心血管病。

審視3死亡 兩無關疫苗一待解剖

另外，專家委員會昨評估了3宗個案，包括一名68歲女子，本身患高血壓、血脂紊亂及甲狀腺功能減退，於3月3日打科興疫苗，3月29日離世，新聞稿未交代死者有否入院、何時入院及入院原因。根據初步解剖，死因是急性心肌梗塞，委員會初步認為個案與疫苗沒直接關係。

另一宗個案涉一名67歲男子，他3月2日在私家診所打科興，3月11日中午在旺角地鐵站暈倒送院，3月13日離世，專家委員會早前表示，解剖顯示死者兩條大血管塞99%至100%，另一條塞50%。衛生署昨晚稱，全面解剖報告顯示，死因為冠狀動脈粥樣硬化引致急性心肌梗塞，其他檢驗報告亦未發現有可能因疫苗而引起的免疫反應，故委員會認為該男子的死亡與疫苗的因果關係不一致，是第三宗委員會總結為與打疫苗沒因果關係的死亡個案。

最後一宗個案涉一名62歲男子，他於3月8日在天暉路體育館打科興疫苗，4月1日在普通科門診被診斷出高血壓，4月2日在街上被發現呼吸困難，救護員到場時發現他心臟驟停，送院後證實死亡。衛生署表示，專家委員會會在獲得初步解剖報告後評估因果關係。

（疫情第四波）

相關字詞﹕異常事件 科興 BioNTech疫苗 疫苗接種計劃

上 / 下一篇新聞

大埔北區新設分區會 17區選敗者獲委 改制後有望晉身選委 民政署：用人唯才
大埔北區新設分區會 17區選敗者獲委 改制後有望晉身選委 民政署：用人唯才
始於72年 原意促進衛生滅罪
始於72年 原意促進衛生滅罪
政改草案料下周三首讀 行會先定選委會選民
政改草案料下周三首讀 行會先定選委會選民
2019年滅罪會報告延遲出 提反修例「黑暴」
2019年滅罪會報告延遲出 提反修例「黑暴」
區議員杜嘉倫辭任拒宣誓 稱苛刻模糊 議員宣誓前辭職追薪否 鄧忍光：正研究
區議員杜嘉倫辭任拒宣誓 稱苛刻模糊 議員宣誓前辭職追薪否 鄧忍光：正研究
律師團體倘變政治團體 建制倡撤自我監管
律師團體倘變政治團體 建制倡撤自我監管
屯門3宗源頭不明 醫生憂多隱形傳播 兩人同住一廈 另一人病發6日始求診
屯門3宗源頭不明 醫生憂多隱形傳播 兩人同住一廈 另一人病發6日始求診
3人打錯針 政府一個月未公布
3人打錯針 政府一個月未公布
復必泰接種回落 剩23萬針8月到期
復必泰接種回落 剩23萬針8月到期
何栢良：若證可致血栓 不應買牛津針
何栢良：若證可致血栓 不應買牛津針
歌舞群組舞廳判罰款 派對籌辦人囚兩月
歌舞群組舞廳判罰款 派對籌辦人囚兩月
只聘旅業 月薪4萬 疫苗中心主任4.5人爭一職
只聘旅業 月薪4萬 疫苗中心主任4.5人爭一職
派對房6人聚會 兩休班警涉犯聚
派對房6人聚會 兩休班警涉犯聚
撤MPF對冲再推遲 最快明年交立會審
撤MPF對冲再推遲 最快明年交立會審
立法討論橫跨兩屆政府 近3年冲走136億
立法討論橫跨兩屆政府 近3年冲走136億
寶馬撞車尾截劫找換店運鈔車 搶1600萬現金 兩職員傷
寶馬撞車尾截劫找換店運鈔車 搶1600萬現金 兩職員傷
馬灣發現第二塊九龍關碑 古蹟辦納文物點清單 團體促停活化工程
馬灣發現第二塊九龍關碑 古蹟辦納文物點清單 團體促停活化工程
國際特赦去年人權報告：國安定義模糊打壓藉口
國際特赦去年人權報告：國安定義模糊打壓藉口
鄭若驊：已設國安法專門檢控部門 編制預算「唔講得」
鄭若驊：已設國安法專門檢控部門 編制預算「唔講得」
7．21鏗鏘集奪新聞大獎港台拒領 蔡玉玲：不會遵從
7．21鏗鏘集奪新聞大獎港台拒領 蔡玉玲：不會遵從
民研：傳媒滿意度公信力97後新低
民研：傳媒滿意度公信力97後新低
富臨CEO大宅遭淋紅油
富臨CEO大宅遭淋紅油
北區新市鎮規劃上馬 住20萬人 涵蓋香園圍打鼓嶺皇后山 季內申款下半年研究
北區新市鎮規劃上馬 住20萬人 涵蓋香園圍打鼓嶺皇后山 季內申款下半年研究
2022基金會倡港助國家連繫東盟
2022基金會倡港助國家連繫東盟
掃黃逮男警 揭同隊4人涉「蛇王」
掃黃逮男警 揭同隊4人涉「蛇王」
女童遭10人包圍掌摑潑酒 父GPS追蹤解救
女童遭10人包圍掌摑潑酒 父GPS追蹤解救
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】科學園有宿 248呎月租$7000 「創新斗室」511宿位 限園區公司人員申請
【Emily】科學園有宿 248呎月租$7000 「創新斗室」511宿位 限園區公司人員申請
【Emily】阿臻：岑子杰話自己比其他社民連更適合坐監
【Emily】阿臻：岑子杰話自己比其他社民連更適合坐監
【Emily】中學辦長者電競賽 學生教備戰
【Emily】中學辦長者電競賽 學生教備戰
【Emily】馬會推填色App 老友記輕鬆為舊香港「上色」
【Emily】馬會推填色App 老友記輕鬆為舊香港「上色」
【Emily】華懋60周年展 睇舊樓書玩AR
【Emily】華懋60周年展 睇舊樓書玩AR