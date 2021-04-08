高血壓老婦打科興26日後亡 隔9日始公布

專家委會沒開記招 衛署發稿

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會昨開會後沒開記者會，由衛生署以新聞稿交代，暫累計接獲醫管局呈報15宗曾接種新型冠狀病毒疫苗的死亡個案，涉及11男4女，介乎55至80歲，大部分人死於心血管病。

審視3死亡 兩無關疫苗一待解剖

另外，專家委員會昨評估了3宗個案，包括一名68歲女子，本身患高血壓、血脂紊亂及甲狀腺功能減退，於3月3日打科興疫苗，3月29日離世，新聞稿未交代死者有否入院、何時入院及入院原因。根據初步解剖，死因是急性心肌梗塞，委員會初步認為個案與疫苗沒直接關係。

另一宗個案涉一名67歲男子，他3月2日在私家診所打科興，3月11日中午在旺角地鐵站暈倒送院，3月13日離世，專家委員會早前表示，解剖顯示死者兩條大血管塞99%至100%，另一條塞50%。衛生署昨晚稱，全面解剖報告顯示，死因為冠狀動脈粥樣硬化引致急性心肌梗塞，其他檢驗報告亦未發現有可能因疫苗而引起的免疫反應，故委員會認為該男子的死亡與疫苗的因果關係不一致，是第三宗委員會總結為與打疫苗沒因果關係的死亡個案。

最後一宗個案涉一名62歲男子，他於3月8日在天暉路體育館打科興疫苗，4月1日在普通科門診被診斷出高血壓，4月2日在街上被發現呼吸困難，救護員到場時發現他心臟驟停，送院後證實死亡。衛生署表示，專家委員會會在獲得初步解剖報告後評估因果關係。

（疫情第四波）