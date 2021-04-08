3人打錯針 政府一個月未公布

原打科興去錯中心 政府致歉

醫管局回覆表示，3月10日有3名同行市民到元朗體育館接種疫苗，當日他們完成接種復必泰轉到休息區後，向護士再次查詢接種疫苗種類，並向護士展示預約短訊，短訊卻顯示預約接種地點為接種科興疫苗的天暉路體育館。醫管局補充，新界西醫院聯網已於當日向相關政府部門匯報事件。醫管局又稱，為市民登記及核對身分由政府部門的工作人員負責，市民登記後在接種前需觀看短片和即場簽署同意書，兩者均載有有關該中心提供的疫苗資訊。

已促加強核實接種者資料

政府發言人稱，3人目前已預約了接種第二劑復必泰，有關當局亦已通知各疫苗接種中心須加強核實接種者的相關資料，避免出現同類情况。局方補充，政府設計疫苗接種計劃時，由網上預約選擇疫苗接種點開始，以至在接種中心接待接種者、在資訊區派發接種須知、徵求其知情同意、施行接種等各環節，均清楚提及所接種疫苗的名稱，認為「在這套設計下，實在不應該出現接種人士去了非自己預約的接種中心，而又不為場地人員察覺的情况」，已向3人致歉。

除上述個案，傳媒日前揭發一名55歲、血癌外籍男子3月中預約打復必泰，但去錯科興接種中心，職員仍為他接種。當時政府發言人稱，因接種中心接待處人員未能識別，令一名接種者和其陪同者進入非他們預約的接種中心。

（疫情第四波）