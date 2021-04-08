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3人打錯針 政府一個月未公布

【明報專訊】由公務員管理的新冠病毒疫苗接種中心再被揭向去錯場館市民打了非預約疫苗，早在血癌外籍漢去錯地方誤打科興疫苗前，有3名同行市民本預約於3月10日打科興，但誤到接種BioNTech（復必泰）的元朗體育館，打針後才知出錯。公務員事務局沒公布事件，昨在事發近一個月先由傳媒公開。政府發言人昨稱，在接種中心資訊區及施行接種各環節都清楚提及接種疫苗名稱，不應出現接種者去了非預約中心，而又不為場地人員察覺，已向3人致歉。

原打科興去錯中心 政府致歉

醫管局回覆表示，3月10日有3名同行市民到元朗體育館接種疫苗，當日他們完成接種復必泰轉到休息區後，向護士再次查詢接種疫苗種類，並向護士展示預約短訊，短訊卻顯示預約接種地點為接種科興疫苗的天暉路體育館。醫管局補充，新界西醫院聯網已於當日向相關政府部門匯報事件。醫管局又稱，為市民登記及核對身分由政府部門的工作人員負責，市民登記後在接種前需觀看短片和即場簽署同意書，兩者均載有有關該中心提供的疫苗資訊。

已促加強核實接種者資料

政府發言人稱，3人目前已預約了接種第二劑復必泰，有關當局亦已通知各疫苗接種中心須加強核實接種者的相關資料，避免出現同類情况。局方補充，政府設計疫苗接種計劃時，由網上預約選擇疫苗接種點開始，以至在接種中心接待接種者、在資訊區派發接種須知、徵求其知情同意、施行接種等各環節，均清楚提及所接種疫苗的名稱，認為「在這套設計下，實在不應該出現接種人士去了非自己預約的接種中心，而又不為場地人員察覺的情况」，已向3人致歉。

除上述個案，傳媒日前揭發一名55歲、血癌外籍男子3月中預約打復必泰，但去錯科興接種中心，職員仍為他接種。當時政府發言人稱，因接種中心接待處人員未能識別，令一名接種者和其陪同者進入非他們預約的接種中心。

（疫情第四波）

相關字詞﹕BioNTech疫苗 科興疫苗 醫管局 新型冠狀病毒肺炎疫苗 疫苗

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