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屯門3宗源頭不明 醫生憂多隱形傳播 兩人同住一廈 另一人病發6日始求診

【明報專訊】新冠病毒的不明源頭本地個案清零僅一日斷纜，屯門昨現3宗源頭不明確診和初步確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君形容事件巧合、擔心區內有隱形傳播。當中二人同住在友愛邨愛暉樓第3座，單位隔一層，一人更不曾外出，料其探訪者帶病毒並在區內感染。另一人住在山景邨景富樓高座，咳嗽6日後才求醫。有醫生擔心個案已現第一代傳播，病毒甚至已擴散；又擔心個案反映屯門隱性傳播較活躍，促當局長假期後準備足夠檢測包及做好追蹤。

明報記者

本港昨增8宗確診，2宗為源頭不明本地個案，另10多宗初步確診。71歲退休的確診家庭主婦（第11535宗），居於屯門友愛邨愛暉樓第3座，4月3日起頭痛，5日檢測後確診。她平日會與數名朋友在屯門政府合署前空地晨運，又多與親友分別到4間食肆飲茶（見表）和到友愛街市，4名親友要檢疫。

單位隔一層不同坐向 一人獨居不曾出門

與上述患者同住在愛暉樓第3座的70歲獨居老婦初步確診，亦源頭不明。她4月6日因跌倒入屯門醫院內科及老人科，入院篩查驗出陽性。她因視力不好，平日留在家，家人每周探訪，並有朋友周末上門煮飯及打掃。其親友須檢疫，另屯院7名同病格病人要檢疫，其中一名87歲女病人因自身疾病離世，院方已為7名病人檢測，全部陰性。

張竹君料源自探訪者 或商場街市感染

張竹君稱，兩人的單位相隔一層，且坐向及所用電梯不同，暫未發現兩人有接觸，現看直接傳播或喉管傳播機率不高。因70歲老婦不外出，張稱兩名探訪者帶病毒機率較高，若他們最終確診，附近的商場、街市都可能是傳染途徑，會看幫忙煮飯的朋友會否與其他個案去同一街市。

另外，居於山景邨景富樓高座的41歲確診男子（第11538宗）感染源亦不明，該廈與愛暉樓相隔約半小時步程。他3月29日開始咳，但無求醫，至4月4日因膊頭痛而求醫並檢測確診。男病人在中環會德豐大廈14樓工作，4月1日最後上班，14名同事要檢疫。他潛伏期和傳染期曾去尖沙嘴海運大廈玩具反斗城、旺角信和中心和多間食肆。

張竹君對3人均住屯門「覺得有啲巧合」並感擔心，不排除屯門區有隱形傳播，又提醒當區市民要特別小心，有輕微不適應盡快檢測。

梁子超：倘個案不相關 即區內多傳播鏈

呼吸系統專科醫生梁子超料全港各區都有未斷的傳播鏈，但今次短時間內在同區發現多宗個案，或反映其隱性傳播較活躍，若最後發現3個個案不相關即當區有多條傳播鏈，若相關就可能在附近設施感染。

對於男患者病發近一周始求醫，梁子超說他在傳染期活動時間長，發現他時主要傳播期已過，相信已出現第一代傳播，甚至病毒已散開，現能做的是「追得幾多（接觸者）得幾多」免再散開。

梁子超稱，長假期後疫情回升屬預期內，促當局準備足夠樣本包供檢測，亦要盡快出結果才能做好追蹤。梁又呼籲，屯門區有病徵者和高風險者應盡快檢測，例如在確診者附近居住和出沒者、多餐飲和活動者，才能助當局了解當區個案分佈、疫情去到哪階段等。

屯門區議員林健翔稱，確診主婦到過的是屯門市中心一帶居民經常光顧的食肆，昨有街坊收到「安心出行」通知，但不少人從事要定期檢測行業，近期曾檢測者不知需否再驗，情况少少混亂。林形容，區內街坊成「驚弓之鳥」，例如見到某幢大廈樓下有救護車，就擔心該大廈也有確診。

（疫情第四波）

相關字詞﹕衛生防護中心 新型冠狀病毒肺炎

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