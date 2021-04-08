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律師團體倘變政治團體 建制倡撤自我監管

【明報專訊】有具法律背景的建制派人士接受《星島日報》訪問，提出若律師團體變成政治團體，當局可收回其自我監管權，交由政府部門監管。大律師公會主席夏博義回應稱，公會是政治中立，會根據「規章及規則」去捍衛法治、司法獨立、《基本法》及人權。夏博義1月接任公會主席後，提出推動政府修訂《港區國安法》，遭親建制派報紙接連批評。

大律師公會：政治中立 按章捍法治

對於需否改變監管權，律師會會長彭韻僖稱該會在收到當局意見後會仔細研究，參考在不同司法管轄區的監管模式，並以保障公眾利益為大前提，在適當時候作評論。

《星島日報》報道，律師會前會長蘇紹聰稱，律師團體應該政治中立，但若被政治團體控制便不再是中立，應收回其自我監管的權力，可參考其他國家的做法，由國家機構或地區政府的律政機關監管，或交由獨立運作的機關監管。他續稱，市民若認為這些專業團體變質，可向政府或立法會反映，律政司或立法會司法及法律事務委員會可調查團體需否改變監管權。

張國鈞：可改政府或獨立組織監管

立法會司法及法律事務委員會主席張國鈞於該報道中說，《法律執業者條例》賦權律師團體自我監管，但政府可因應情况修訂上述條例，隨時收回有關權力，毋須市民投訴或啓動調查。他認為，監管工作可由政府部門代替，或由政府成立獨立的法定組織處理，成員包括業界、非業界人士及政府官員。

張國鈞表示，大律師公會早前改選主席，有人質疑公會變成政治組織，引發社會輿論。至於是否只收回大律師公會的自我監管權，還是收回業內所有團體的相關權力，他稱這是一個政治問題，「若做一半、不做一半將較奇怪」。

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