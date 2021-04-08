區議員杜嘉倫辭任拒宣誓 稱苛刻模糊 議員宣誓前辭職追薪否 鄧忍光：正研究

新同盟：大多數傾向宣誓

杜嘉倫昨在facebook稱，政府大力打壓民主派，加上要求宣誓的條文苛刻模糊，質疑政府可隨意演繹，在權衡輕重下決定辭任區議員。另外，有14名區議員的新民主同盟昨發聲明，稱執委會經討論後，該黨區議員「大多數傾向宣誓」，同時「尊重因個人原因而不宣誓的意願」。

根據條例草案，律政司可以立法會議員或區議員違反宣誓為由展開法律程序，而有關議員會即時自動暫停職務至法庭就訴訟有最終決定。

律政司就違誓訴訟 議員自動停職

謝偉俊質疑矯枉過正

立法會昨召開有關法案委員會，政制及內地事務局長曾國衞稱，若因律政司提出訴訟而令區議員暫停職務，當局會就實際情况就其薪酬作適當決定。鄧忍光補充，條例草案指明若區議員是因被律政司挑戰而暫停職務，就不視為缺席。建測規園界議員謝偉銓認為，當局應訂定機制，而不應是按屆時情况決定。

謝偉俊表示，根據《基本法》第79條（7），要出席會議的三分之二議員通過，議員才會喪失資格。他認為有關設計非常嚴謹，但宣誓條例的機制就由律政司「撳掣」，質問政府為何不考慮律政司認為有必要和急切時，才向法庭申請將議員身分凍結，以作平衡。鄧忍光回應稱，基本法79條是說明立法會職能，但機制無排拒律政司履行職責。

鄧：其他人宣誓時叫口號或違例

昨日會議已進入「逐條審議」階段，立法會法律顧問問及條例中有關「拒絕或忽略作出誓言」的行為，除了宣誓過程之外，是否有其他程序可被視為違反宣誓的程序。鄧忍光回應稱，包括在宣誓儀式中任何人的宣誓程序，例如某人在其他人宣誓程序中高叫口號、「舉傘」，可能都會觸犯條文；他說，宣誓儀式中唱國歌的環節亦包括在內。